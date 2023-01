Afeição de brasileiros por Pelé comove a imprensa francesa

No velório realizado no estádio da Vila Belmiro, milhares de brasileiros, autoridades e ex-jogadores de futebol se despediram nesta segunda-feira (2) do "Rei" Pelé, falecido aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022.

A imprensa francesa acompanha minuto a minuto o velório de Pelé em Santos e as homenagens ao Rei, que será enterrado nesta terça-feira (3), no final do dia, em um mausoléu da cidade, com um sepultamento reservado para a família. Os jornais Le Parisien, Le Monde e Le Figaro, assim como sites e canais de TV franceses, trazem reportagens sobre a procissão de brasileiros que se recolhem diante do caixão de Pelé, no estádio da Vila Belmiro.

Fãs e torcedores falam sobre recordações da infância, o que Pelé representou como inspiração para toda uma geração de brasileiros, que queriam ser como ele, "o melhor jogador do mundo de todos os tempos". Le Parisien encontrou o chileno Juan Meriño acompanhado do filho no estádio. Eles enfrentaram uma viagem de quatro horas de avião, mais quatro horas de ônibus, para se despedir do Rei.

Outra admiradora, Helena Andiara, foi ao velório com a família, para demonstrar seu reconhecimento a "um homem que enfrentou a pobreza na infância, como milhares de brasileiros, e soube permanecer humilde, mesmo depois de começar sua carreira profissional".

Le Monde descreve a mesma afeição dos fãs pelo tricampeão. O paranaense Santo Duarte Soares, quinta pessoa a entrar no velório, diz ao jornal francês que "a organização estava perfeita". Vestido com a camisa do Santos FC, ele enfrentou 18 horas de viagem, em três ônibus, para chegar a Santos "proveniente de uma localidade no cafundó do Paraná", destaca a reportagem.

Nas páginas do Le Figaro, o bancário Carlos Mota, 59 anos, resume a admiração que é compartilhada por todos os presentes: "Minha infância foi marcada pelo que Pelé fez pelo Brasil", disse o carioca, que usava uma camisa do Fluminense. Ele viajou do Rio de Janeiro para Santos com seu filho de 12 anos, Bernardo, vestido com uma camisa do Barcelona. O bancário conta que sempre disse ao filho que há três coisas inquestionáveis na vida: "a bola é redonda, a grama é verde e Pelé é o maior", afirmou.

