Messi volta ao PSG e é recebido com festa e homenagem do clube

O campeão argentino da Copa do Mundo voltou ao Paris Saint-Germain (PSG). Lionel Messi foi recebido com homenagens de seus companheiros de equipe, que fizeram um corredor para aplaudir a entrada do argentino no campo de treinamento de Saint-Germain-en-Laye, na região parisiense, nesta quarta-feira (4).

O brasileiro Neymar esteve presente na reapresentação do craque, mas Kylian Mbappé não. O atacante francês, derrotado na final da Copa do Catar, está ausente e foi autorizado pelo clube a viajar aos Estados Unidos. Messi poderá jogar sua primeira partida do ano no Campeonato Francês, no dia 11 de janeiro.

Messi, coroado campeão mundial com a Argentina em dezembro no Catar, desembarcou ontem na França, depois de alguns dias de férias. O clube festejou o retorno do camisa 30 com uma série de fotos e vídeos postados nas redes sociais, com as boas-vindas dos companheiros e de membros do clube. Em um dos vídeos divulgados pelo Twitter, Messi recebe um pequeno troféu das mãos do diretor esportivo, Luis Campos.

Messi voou para a França na segunda-feira (3) à noite com sua família vindo de sua cidade natal, Rosário. Eles pousaram na terça-feira no aeroporto Le Bourget, ao norte de Paris.

Após as grandes comemorações do título da Copa do Mundo realizadas com a Albiceleste, o atacante aproveitou as férias de Natal com sua família. Messi desfrutou de um período de descanso de dez dias antes de retornar a Paris.

O argentino é o último jogador da equipe do PSG a retornar ao campo de treinamento depois do brasileiro Neymar, do francês Kylian Mbappé e do lateral direito Achraf Hakimi, que atuou pela seleção do Marrocos no Mundial.

Mbappé e Hakimi voltaram aos treinos apenas três dias após o fim da Copa do Catar, a primeira disputada em um país do Golfo Pérsico. O PSG já disputou dois jogos pelo campeonato após o Mundial, com uma vitória por 2-1 sobre Estrasburgo e, no último domingo (1), foi derrotado por 3-1 pelo Lens, vice-líder da competição.

A próxima partida do PSG será pela Copa da França em Châteauroux na sexta-feira (6), mas provavelmente não contará com Messi em campo. O argentino deverá voltar a atuar com o time parisiense no Parque dos Príncipes, no jogo previsto em 11 de janeiro, na tabela do Campeonato Francês.

