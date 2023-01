Amigos prestam homenagem ao surfista brasileiro Márcio Freire que morreu em Nazaré, Portugal

O surfista baiano Márcio Freire, 47 anos, morreu nesta quinta-feira (5), na Praia do Norte, em Nazaré, enquanto surfava uma das ondas mais perigosas do mundo. A tragédia chocou a comunidade do surfe nacional e internacional, que presta homenagens nas redes sociais ao surfista veterano. Márcio fazia a sua segunda temporada em Nazaré. Este foi o primeiro acidente fatal nas ondas da Praia do Norte.

Por Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Portugal

Admirado e respeitado por toda a comunidade de surfistas de ondas grandes, Márcio era um surfista muito experiente e foi um dos pioneiros a surfar as temidas ondas em Jaws, no Havaí. Aos 47 anos, ele não resistiu a uma queda ao final do dia de treinos na Praia do Norte, conhecida pelas ondas gigantes formadas por um canyon submerso apelidado de “canhão da Nazaré”, responsável pelas bombas que frequentemente chegam aos 15 metros de altura.

O surfista chegou a ser socorrido por um jet-ski, mas os procedimentos médicos não foram suficientes para evitar a morte decorrente de uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o comunicado oficial da Câmara Municipal da Nazaré, os surfistas que estavam na água, e tal como está definido no plano de segurança, procederam ao resgate do surfista para a praia onde, “numa primeira instância, foi socorrido pela equipe do CAR Surf Nazaré, pelos Bombeiros da Nazaré e por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), um veículo de intervenção pré-hospitalar destinado ao transporte rápido de uma equipe médica ao local onde se encontra o doente. Apesar de todos os esforços, as manobras de reanimação acabaram por se demonstrar infrutíferas, tendo o óbito sido declarado pela médica presente no local. O Município da Nazaré apresenta os seus mais profundos pêsames a toda a família enlutada bem como a toda a comunidade surfista e deixa um agradecimento público a todos os que fizeram para evitar este desfecho”.

O surfista brasileiro Márcio Freire (à direita), fotografado aqui em 2016 no Havaí, morreu em um acidente enquanto surfava no famoso spot da Nazaré, em Portugal. Getty Images via AFP - MIKE WINDLE

Tentativa de salvar o surfista

Os Bombeiros Voluntários da Nazaré receberam o alerta às 16h20 e o surfista foi “resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade”, já que praticava surf de tow-in – quando o surfista, já de pé na prancha, é rebocado com uma corda para entrar na onda.

Os salva-vidas verificaram que “a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando de imediato as manobras de reanimação”, lê-se no comunicado feito pela Autoridade Marítima. “Após várias tentativas de reanimação, contudo, não foi possível reverter a situação, “tendo o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima sido “ativado para prestar apoio aos familiares da vítima”.

Homenagens e reações

Lucas Chumbo, nome forte da nova geração de “big riders” e que, segundo relatos, ajudou a socorrer Márcio, escreveu uma mensagem de admiração ao surfista que considerava um ídolo. “Estamos todos extremamente abalados com a partida trágica do nosso eterno ídolo Márcio Freire, um cara que sempre admirei por sua coragem e técnica dentro e fora d’água, pioneiro em uma das mais temidas do mundo, Jaws. Sem dúvida uma perda gigante para o nosso esporte e para as gerações do big surf! Nada que eu fale ou escreva vai aliviar nossa dor nesse momento, mas compartilho os meus mais profundos sentimentos com familiares e amigos. Com certeza um dos momentos mais tristes e desafiadores do surfe de ondas gigantes! Descanse em paz!”, escreveu Chumbinho em sua página no Instagram.

Thiago Jacaré, outro surfista brasileiro de ondas grandes, que estava no mar nesta quinta-feira, na Praia do Norte, também escreveu sobre a morte de Freire nas redes sociais. “Uma onda…descanse em paz meu grande amigo. Os homens do mar morrem no mar. Você foi especial em nossas vidas. Hoje você iria embora, mas sua partida foi diferente, juntamente a Deus. Sei que você surfou sua última onda, mas em nossos corações você será eterno.”

O filmaker Bred Oliveira, conseguiu capturar a última onda surfada por Márcio Freire, e em homenagem ao surfista publicou o vídeo e escreveu: “Ontem (4/01) tive o prazer de conhecer pessoalmente o ídolo e lenda Márcio Freire, fiz uns takes deles antes de entrarem no mar. O mar estava pequeno e eles pegaram várias ondas na remada. Foi suave, divertido e com muitas risadas".

Em outro trecho da mensagem, Bred Oliveira deu mais detalhes da jornada. "O Thiago Jacaré já tinha falado sobre a amizade com o Márcio, o quanto o respeitava e admirava e sua história no big surf. Hoje (5/01) cedo, a equipe se preparou e caiu na água para treinar. Produzimos vários materiais. No meio da tarde, os Jagua Boys finalizaram o treino e foram descansar. Eu e Bia almoçamos, e como o mar estava melhorando, na sequência fomos lá para o Cliff pegar mais imagens. Chegando lá tinham algumas duplas treinando e estava tudo tranquilo. O sol estava contra a lente e não estava bom para filmar, mas fui fazendo uns takes despretensiosos."

O filmaker relatou ainda o momento em que perceberam algo errado com o surfista. "Já era final de tarde e eu já estava quase guardando os equipamentos, quando de repente ouvimos a sirene da ambulância guarda-vidas. Demoramos um tempo para entender o que estava acontecendo. Minutos depois, recebemos a triste notícia que era o Márcio. Foram feitas incansáveis tentativas de reanimação, mas sem sucesso. Mais tarde quando chegamos em casa, fui procurar no cartão se eu tinha pego a onda dele, e achei… a última onda. O big surf está de luto e essa é a minha singela homenagem em nome dos “Jagua Boys” a esse eterno ídolo. Descanse em Paz Irmão!”

O paranaense conhecido como Alemão de Maresias, um dos pilotos de segurança aquática mais reconhecidos do mundo e experiente surfista e piloto de tow-in, que conhece as ondas de Nazaré como poucos, também prestou tributo ao surfista. “Muito triste pela sua partida, que você surfe as ondas perfeitas do universo. Escolhi essa foto pois me lembro perfeitamente deste dia, te levei para o fundo e vi você surfar uma das maiores do dia na Barrinha, em Saquarema. Fica com Deus irmão. Meus mais sinceros sentimentos à toda sua família.”

"Mad Dogs"

Márcio era um dos grandes nomes do surfe de ondas gigantes. Ao lado dos também baianos Danilo Couto e Yuri Soledade, ele fazia parte do trio conhecido como "Mad Dogs" (cachorros loucos, em português), que surfava as maiores ondas do planeta sem equipamentos de segurança: uma história que chegou a virar documentário com o mesmo nome e direção de Roberto Studart, e que conta a trajetória dos baianos que deixaram Salvador em busca de surfar as maiores ondas do Havaí.

Márcio tinha apenas 23 anos quando chegou aos Estados Unidos e deixou sua marca. Em uma de suas últimas entrevistas, ele relembrou como foi o início da trajetória no Havaí. “Não tínhamos segurança nenhuma. Era pura coragem guiada pela vontade de descer uma onda enorme. Os riscos eram muitos sem uma segurança devida. Se acontecesse algum acidente, seria o fim da jornada. Nada nos forçou a fazer o que fizemos. Era tudo para nós mesmos, para a nossa satisfação pessoal. Eu, por exemplo, nunca tive patrocínio ou dinheiro envolvido na minha jornada”, contou.

Na última publicação feita por Márcio Freire nas redes sociais, há seis dias, o surfista estava acompanhado pelos pais, em Portugal.

