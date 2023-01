Daniel Alves é detido em Barcelona por suspeita de agressão sexual

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves foi detido em Barcelona nesta sexta-feira (20), depois que a polícia regional catalã abriu uma investigação por uma suposta agressão sexual. O jogador deverá ser interrogado por um juiz.

Publicidade Leia mais

Segundo o porta-voz do Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, o brasileiro de 39 anos compareceu nesta manhã à delegacia de Les Corts, em Barcelona, "onde havia sido convocado". A imprensa regional afirma que o advogado do jogador negou as acusações.

Logo depois, Daniel Alves foi levado para o Palácio de Justiça de Barcelona, onde será ouvido por um juiz. O magistrado decidirá se o brasileiro será libertado ou se deverá permanecer na Espanha, caso julgue que haja indícios suficientes de delito ou que haja risco de fuga.

Daniel Alves é ex-jogador do Barcelona, da Juventus de Turin e do Paris Saint-Germain. Ele passou alguns dias de férias na capital catalã depois de participar da Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira e antes de retornar ao seu atual clube, o Pumas de Mexico.

Suposta agressão sexual

No último 10 de janeiro, um tribunal de Barcelona anunciou ter "aberto uma investigação sobre um suposto crime de agressão sexual após uma denúncia apresentada por uma mulher contra um jogador de futebol". No entanto, as autoridades não mencionaram o nome de Daniel Alves.

Segundo a imprensa local, a denúncia foi registrada em 2 de janeiro por uma jovem de 23 anos. As agressões teriam ocorrido na discoteca Sutton, em Barcelona, na noite do 30 para o 31 de dezembro. Ela acusa o brasileiro de ter tocado nas suas partes íntimas sem consentimento.

No momento do incidente, a jovem avisou a discoteca, que acionou a polícia. Em seguida, ela foi levada ao Hospital Clínic, um centro de referência de atendimento a vítimas de agressão sexual na capital catalã.

Daniel Alves nega as acusações

O lateral-direito da seleção brasileira retornou no início do ano para o México. Pessoas próximas a ele confirmaram que o jogador esteve na discoteca, mas "por pouco tempo" e que nada ocorreu no local.

Em uma breve mensagem do brasileiro transmitida ao canal de TV espanhol Antena 3, em 5 de janeiro, ele negou conhecer a mulher que o acusa. Também rejeitou ter protagonizado qualquer comportamento criminoso.

"Gostaria de desmentir. Eu estive nesse local, passei uma boa noite com outras pessoas, mas sem invadir o espaço dos outros", diz na gravação. "Não sei quem é essa jovem, não a conheço", garantiu.

Poucas horas antes da detenção de Daniel Alves, sua esposa, a modelo Joana Sanz, publicou no Instagram uma imagem das mãos entrelaçadas do casal, junto à mensagem "Together" (juntos).

(RFI com agências)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro