De virada, tenista bielorussa Aryna Sabalenka vence o Aberto da Austrália

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 5 do mundo, conquistou neste sábado (28) seu primeiro título de Grand Slam ao derrotar a cazaque Elena Ribakina por 2 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-4) na final do Aberto da Austrália.

Com 51 bolas vencedoras na partida, Sabalenka se recuperou da derrota no primeiro set para ficar com o título diante da atual campeã de Wimbledon e subir até a segunda posição do ranking da WTA, a Associação Feminina de Tênis.

Em um grande duelo entre a melhor sacadora do torneio e a jogadora com mais 'winners', a bielorrussa começou titubeante e cometeu duplas faltas que a levaram a perder seu primeiro set em 2023, mas reencontrou seu melhor jogo para conseguir a virada.

Com um saque menos eficiente do que o habitual, fazendo nove aces contra 17 de Sabalenka, Rybakina acabou cedendo à intensidade da adversária. Ainda assim, com o vice-campeonato, ela sobe da 23ª para a 10ª posição do ranking da WTA.

Como era de se esperar, o jogo entre duas tenistas de explosão foi repleto de duelos rápidos, com apenas 14 trocas de bola e sete aces só nos 13 primeiros pontos.

Numa decisão em que cada quebra valia ouro, a primeira a conseguir foi Rybakina, quando o placar marcava 1-1. Depois de abrir 40-0, Sabalenka cometeu uma dupla falta e jogou duas direitas para fora.

Reviravolta

A agressividade de bielorrussa surgiu quando ela perdia por 4-3, ao quebrar o serviço de Rybakina para empatar o set, mas no game seguinte voltou a perder seu saque, novamente penalizada por duas duplas faltas.

Demorou, mas Sabalenka começou a se encontrar dentro de quadra, diminuindo seus erros e buscando as linhas em seus golpes. No segundo set, conseguiu uma quebra no quarto game para fazer 3-1.

A vantagem deu novo ânimo para a bielorrussa, que começou a acertar golpes de quase 150 km/h e pressionar cada saque que Rybakina não conseguia encaixar. Apesar de não ter aproveitado vários break points, essa única quebra foi o suficiente para fechar o set com dois aces consecutivos.

Sabalenka chegou ao set decisivo cheia de confiança e encaminhou a vitória com uma quebra para fazer 4-3. Rybakina até conseguiu salvar dois break points, mas não o terceiro.

Em sua primeira final de Grand Slam, Aryna Sabalenka teve dificuldades para fechar o jogo, mas uma direita para fora de Rybakina deu o título no quarto match point à bielorrussa, que caiu emocionada na quadra com a conquista de seu primeiro Major na carreira.

(Com informações da AFP)

