Neymar diz estar 'muito bem' para enfrentar o Bayern na Liga dos Campeões

Neymar, na coletiva do PSG, na véspera do confronto com o Bayern de Munique em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Bayern de Munique, que será disputado nesta terça-feira (14) no Parque dos Príncipes, em Paris, Neymar disse se sentir "muito bem física e mentalmente", embora as "últimas atuações" da equipe francesa "não tenham sido muito boas". O atacante Kylyan Mbappé, que se recupera de uma lesão muscular na coxa desde 1° de fevereiro, foi escalado na lista de jogadores para enfrentar o clube alemão.

Ano após ano, sem erguer o troféu da Champions com o PSG, não falta otimismo nas declarações de Neymar. Na coletiva de imprensa do time, nesta segunda-feira (13), o brasileiro rebateu as críticas feitas ao clube nos últimos jogos.

"Eu me sinto muito bem fisicamente, mentalmente também. Em algumas partidas, as coisas não vão muito bem, também há jogos em que você você tenta e não acontece. Eu sou um profissional há 15 anos e sei como é", disse Neymar interrogado pelos resultados decepcionantes do time.

Para Neymar, a crítica é legítima, "mas cada um tem sua própria opinião". "Tenho muita confiança em mim mesmo, conheço minhas habilidades e minhas qualidades, e digo isso humildemente", afirmou. Ele acrescentou que gosta de jogar "essas grandes partidas, momentos pelos quais os jogadores esperam". "Sabemos que amanhã será difícil, é um grande clube, com jogadores muito grandes, mas também temos uma boa equipe", acredita.

Questionado como o PSG se aproxima mais uma vez de uma etapa decisiva da Liga dos Campeões em uma situação de crise, depois de ser eliminado da Copa da França, Neymar deu uma resposta vaga. "Eu não tenho uma explicação. Penso que momentos difíceis acontecem com todos os clubes", acrescentando que o principal objetivo continua sendo a Liga dos Campeões.

Mbappé em campo?

Depois de se recuperar antes do previsto, o atacante Kylian Mbappé foi relacionado pelo PSG para o jogo de ida contra o Bayern. O parisiense, que teve uma atuação gigantesca pela seleção francesa na final da Copa do Catar, sofreu no dia 1º de fevereiro uma lesão muscular na coxa esquerda. O tempo previsto de recuperação era de três semanas, mas Mbappé retornou aos treinos no domingo (12) e participou das atividades desta segunda-feira.

"Ainda não é certo que ele será escalado, veremos amanhã de manhã", explicou o técnico do PSG, Christophe Galtier, na entrevista coletiva. "Amanhã haverá uma conversa com o departamento médico, que fez um trabalho enorme, embora Kylian também tenha feito um trabalho fantástico", acrescentou o treinador. A torcida francesa sabe, hoje, que Mbappé pode ser decisivo, mesmo sob forte pressão.

No início do treinamento aberto à imprensa, o atacante participou de uma roda de 'bobinho' com Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi e Marquinhos. Ausente na derrota de sábado para o Monaco (3 a 1) pelo Campeonato Francês, devido a dores no músculo posterior da coxa, Messi também foi relacionado para enfrentar o Bayern, mas seu retorno já tinha sido anunciado pelo clube.

Neymar também está à disposição de Galtier, que poderá contar com o trio de ataque "MNM" para o jogo mais importante até agora desde o início da temporada.

O zagueiro Presnel Kimpembe, desfalque durante três meses, mas que atuou nos últimos dez minutos do jogo contra o Monaco, é outro que aparece entre os relacionados.

O jogo de volta contra o Bayern nas oitavas da Champions está programado para o dia 8 de março, na Allianz Arena, em Munique.

Ainda nesta terça, o Milan enfrenta o Tottenham.

