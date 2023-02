PSG perde para Bayern em casa e se complica na Liga dos Campeões

Os jogadores do Bayern de Munique comemoram o gol da vitória sobre o PSG, anotado por Coman no segundo tempo da partida disputada em Paris, em 14 de fevereiro de 2023.

Com um futebol muito abaixo do esperado, o Paris Saint-Germain foi derrotado por 1 a 0 pelo Bayern de Munique na noite desta terça-feira (14) no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O resultado deixa o time francês em uma situação delicada pois deve vencer o adversário no jogo de volta em Munique para avançar na Liga dos Campeões.

Elcio Ramalho, do Parque dos Príncipes,

A derrota tem o potencial de agravar uma crise no time parisiense, que vem de uma série de revezes em competições nacionais. O PSG foi eliminado da Copa da França pelo arquirrival Olympique de Marselha e voltou a perder no campeonato francês para o Mônaco, no último sábado.

A torcida e dirigentes contavam com uma vitória contra o time alemão para garantir uma nova dinâmica para a equipe e afastar o temor de uma nova eliminação precoce na Liga dos Campeões, a prioridade absoluta do time parisiense.

Com Mbappé na reserva, devido à recuperação de uma contusão, o Paris Saint-Germain sofreu no primeiro tempo. O time alemão dominou totalmente o jogo ocupando os espaços. Com uma marcação alta e com um futebol compacto, inibia as saídas de bola dos parisienses.

Neymar e Messi tiveram dificuldades de entrosamento e as duas grandes esperanças do time tiveram uma atuação apagada. Apesar da amplo contrôle do campo e das jogadas, foram poucas as chances efetivas do Bayern marcar.

Coman volta a ser carrasco

No segundo tempo, o PSG voltou com uma mudança: Kimpembe no lugar do lateral direito Hakimi. Marquinhos foi improvisado na lateral direita.

O Bayern também voltou diferente, com a entrada de Davies em substituição a João Cancelo. Com essa alteração, Kingsley Coman foi deslocado na direita e a estratégia deu resultado. Aos 8 minutos, o atacante francês aproveitou cruzamento da esquerda e sem marcação, abriu o placar com chute rasteiro. Coman voltou a ser carrasco de seu ex-time, já que marcou também o gol na final da Liga contra o PSG em 2020.

Não demorou para o treinador do PSG Christophe Galthier fazer duas alterações para tentar mudar o panorama da partida. Mbappé voltou ao gramado após se recuperar de uma contusão e se tornou a esperança da torcida de uma reação. Com ele, entrou Fabián Ruiz para reforçar o meio campo.

O time se tornou mais ofensivo e ganhou novo ritmo, e o PSG chegou enfim com perigo gol de Yann Sommer. Mbappé chegou a empatar a partida depois de um rebote do goleiro, mas estava impedido. O francês voltou a marcar aos 37 minutos, mas o gol foi novamente anulado após o VAR confirmar impedimento do lateral Nuno Mendes, na jogada.

Já o Bayern confirmava sua superioridade técnica em campo e criou várias chances de ampliar o placar com jogadas aéreas e de contra-ataque, mas parou nas boas defesas do goleiro italiano do PSG, Donnarumma, que evitou uma placar ainda mais amplo para o adversário.

Com o resultado o time parisiense terá a difícil tarefa de reverter o resultado na partida de volta, em Munique no dia 8 de março. Para isso, vai precisar contar com a eficiência de seu famoso, mas ultimamente pouco eficiente trio de atacantes.

