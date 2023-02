Tornozelo maldito: Neymar deixa gramado aos prantos após lesão durante jogo do PSG em Paris

Neymar espera chegada da equipe médica após lesão no tornozelo direito durante jogo do PSG contra o Lille.

O Paris Saint-Germain venceu o Lille por 4 a 3 neste domingo, no Parque dos Príncipes, graças a um gol de falta nos acréscimos de Lionel Messi. Mas o time da capital francesa saiu do campo sem Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito.

Neymar deixou o campo de maca no início do segundo tempo (51'), quando o PSG vencia por 2 a 1, após sofrer uma torção em uma disputa de bola com o volante Benjamin André. O jogador machucou o mesmo tornozelo direito que o tirou de dois jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar.

No chão, com lágrimas nos olhos, o camisa 10 tentou se levantar e andar antes deitar na maca ser retirado do gramado.

"É uma torção no tornozelo direito. Ele vai passar por exames para saber a gravidade da lesão", explicou o técnico do PSG, Christophe Galtier. "Não é falta de sorte, sempre existem razões: o calendário, a sequência de jogos... Isso complica as coisas. Precisamos enfrentar a tempestade, mas enfrentar a tempestade com uma vitória é mais agradável", acrescentou Galtier no final do jogo, que terminou com o placar de 4 a 3 contra o Lille.

Neymar foi o autor do segundo gol (17'), após Kylian Mbappé abrir o placar (11'). Lille chegou à virada marcando com Bafoidé Diakité (24'), Jonathan David (58', de pênalti) e Jonathan Mamba (69'). E quando parecia que o PSG sofreria sua quarta derrota consecutiva entre todas as competições, Mbappé empatou na reta final da partida (87') e Messi fez o gol salvador nos acréscimos (90'+4).

Com a vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, o PSG tem agora oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda hoje visita o Toulouse, enquanto o Lille é o quinto colocado na tabela.

A lesão de Neyumar acontece a menos de três semanas do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, na Alemanha. Na ida, em Paris, o time bávaro venceu por 1 a 0.

