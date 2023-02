Messi é favorito para levar prêmio Fifa The Best de melhor jogador; Richarlison concorre por gol mais bonito

O jogador argentino Lionel Messi beija a taça da Copa do Mundo do Catar, após vitória da Argentina na final contra a França, em 18 de dezembro de 2022.

O argentino Lionel Messi e os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema são os três finalistas do prêmio Fifa The Best de melhor jogador do ano, que será entregue nesta segunda-feira (27), em Paris. Ainda que Messi seja dado como favorito, a Fifa tenta manter suspense sobre o ganhador e pede que os três finalistas estejam presentes à cerimônia. O jogador brasileiro Richarlison compete pelo gol mais bonito.

Messi, de 35 anos, que finalmente conquistou com seu país a Copa do Mundo no Catar, único título que faltava em sua carreira esportiva, é o melhor posicionado para conquistar o júri, composto por técnicos, capitães de seleções e jornalistas. O voto do público pela internet também será contabilizado. Se ganhar, o argentino receberá o troféu pela terceira vez, depois de 2009 e 2019, e sucederá o atacante polonês Robert Lewandowski, vitorioso em 2020 e 2021.

Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo do Catar, com oito gols, marcou a final com três gols impressionantes, mas que não impediram a França de perder para a Argentina nos pênaltis.

Já Benzema foi um dos destaques da 14ª Liga dos Campeões, obtendo a vitória para seu clube, o Real Madrid. Ele ganhou o prêmio Bola de Ouro, em 2022.

Copa do Catar

Os desempenhos na Copa do Catar devem influenciar o júri e permitir ao argentino Lionel Scaloni levar o prêmio de melhor técnico, contra o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O espanhol Pep Guardiola (Manchester City) é o terceiro nomeado nessa categoria.

O goleiro argentino Emiliano Martinez, que brilhou na final por pênaltis da Copa, também é um dos favoritos. Mas ele poderia perder o prêmio devido à forma polêmica com que celebrou a vitória da Argentina – foi deselegante com Mbappé e usou o troféu da Copa para simular um pênis. Concorrem com ele o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Yassine Bounou, um dos heróis do Marrocos, primeiro país africano a chegar às semifinais em uma Copa.

Entre as mulheres, a espanhola Alexia Putellas, do FC Barcelona, que tem o título de Bola de Ouro 2022, é forte concorrente ao prêmio de melhor jogadora. Ela compete com a inglesa Beth Mead, campeã da Europa com a Inglaterra, e com a americana Alex Morgan.

A técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage, também concorre ao prêmio contra a francesa Sonia Bompastor, que ganhou a Liga de Campeões feminina com o Lyon, e com Sarina Wiegman, técnica da Inglaterra.

Concorrem ao prêmio de melhor goleira a alemã Ann- Katrin Berger, a inglesa Mary Earps e a chilena Christiane Endler.

O brasileiro Richarlison, do Tottenham, é finalista junto com Dmitri Payet, do Olympique de Marselha, e o jogador amputado polonês Marcin Oleksy ao prêmio Puskas para o gol mais bonito do ano. O voleio do atacante brasileiro contra a Sérvia, que fez o Brasil ganhar de 2 a 0, foi eleito o mais bonito da Copa do Catar, na votação popular realizada pelo site oficial da Fifa.

(Com informações da AFP)

