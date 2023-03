Bayern se impõe, e PSG fracassa novamente nas oitavas da Champions

A vitória por 2 a 0 do Bayern fez novamente o time parisiense cair de maneira precoce da competição europeia, em jogo disputado na Allianz Arena de Munique em 8 de março de 2023 REUTERS - ANGELIKA WARMUTH

A nova eliminação precoce do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões é fortemente criticada pela imprensa francesa. Paris Saint-Germain "não tem nível" escreve o diário Le Parisien sobre a derrota de 2 a 0 para o Bayern na noite desta quarta-feira (8). "Desolador", resume o título da reportagem do esportivo L'Équipe sobre o novo fracasso do time parisiense, que fez da conquista da competição europeia uma prioridade.