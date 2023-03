Em contagem regressiva para jogos de Paris 2024, atletas brasileiros treinam em cidade-sede do COB

Faltando 500 dias para os Jogos Olímpicos Paris-2024, os atletas brasileiros já começam a se adaptar à cidade que vai servir de apoio à delegação do país. Nesta terça-feira (14), a equipe de jovens atletas do Taekwondo treinou no Ginásio das Docas, em Saint-Ouen-sur-Seine, ao norte da capital francesa e que será a casa do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A RFI acompanhou o encontro da equipe com crianças de uma escola local e ouviu das autoridades como está a preparação do Brasil.

Maria Paula Carvalho, da RFI

Para atletas como Sandy Macedo, 21 anos, que sonha com uma classificação olímpica no Taekowndo feminino, foi um treino diferente. No Ginásio das Docas, esta tarde, seus golpes eram acompanhados com atenção por Laila, 10 anos, aluna da escola Petit Prince, da região.

"É emocionante poder estar na sede dos Jogos Olímpicos, acompanhar toda a estrutura que eles estão construindo, é legal porque você se motiva a trabalhar mais duro e, quem sabe, ano que vem estar aqui presente", diz Sandy, em entrevista à RFI Brasil.

Para Laila, já foi incentivo suficiente: "também quero ser campeã de Taekwondo", acrescenta à reportagem. A escola dela ficará à disposição do Brasil nos Jogos de Paris do ano que vem para a instalação de equipes de apoio aos atletas.

O atleta mineiro Gabriel Turíbio, também presente no treino, é outro que sonha alto. "A classificação é difícil, tem que participar de competições internacionais e buscar pontos no ranking, mas estamos no caminho e minha meta é chegar lá", diz.

19 atletas classificados

Se para esses jovens chegar a disputar uma olimpíada ainda vai exigir muito esforço, outros estão garantidos. "Nós temos hoje 19 atletas classificados para os Jogos Olímpicos e pretendemos chegar a 350 atletas classificados para 2024", afirma o diretor de Esporte de Alto Rendimento do COB, Ney Wilson.

O presidente do COB, Paulo Wanderley, avalia que a maior parte do trabalho de preparação já foi feita. "Já está tudo preparado. Aqui é praticamente a reta final para os Jogos de Paris 2024", diz.

Wanderley explica que Saint-Ouen será a principal base do time Brasil. "Aqui estarão nossos atletas, estamos próximos da vila Olímpica, o que é um facilitador, e eles receberão os principais serviços de atendimento médico, nutricionistas, psicólogos e de fisioterapia de profissionais brasileiros que cuidam deles no Brasil", explica.

Situado no departamento de Seine-Saint-Denis, o município de quase 50 mil habitantes fica a 600 metros da futura Vila Olímpica. Ele foi escolhido pela proximidade e pelas instalações que oferece à delegação brasileira.

Além da escola e do Ginásio das Docas, a delegação do Brasil também terá a sua disposição o Château de Saint-Ouen, onde serão feitos atendimentos de saúde dos atletas, haverá um espaço de alimentação e de ponto de encontro dos atletas com seus amigos e familiares. Para marcar os 500 dias para os Jogos de Paris-2024, foi servido no local um almoço à brasileira, com arroz e feijão, alimentos que os atletas não ficarão sem durante a temporada francesa.

Outros locais a serem usados pelos brasileiros são a Estufa Wangari, reformada e transformada em sala de convenções, e o Parque das Docas.

O prefeito de Saint Ouen, Karim Bouamrane, elogiou a parceria com os brasileiros. O contrato com o COB foi assinado em junho do ano passado. "O Brasil é a maior nação esportiva do mundo, uma das maiores nações culturais do mundo e com a Amazônia faz parte do pulmão da humanidade", descreve. "Eles sempre foram precursores em nível cultural, esportivo e social. Temos muitos combates políticos convergentes com o Brasil", diz Bouamrane, que afirma estar aprendendo português para receber os visitantes.

Por fim, ele destaca que o mais importante dessa parceria são "os valores levados pela seleção olímpica do Brasil: a generosidade, a humildade, o calor humano e o altruísmo", conclui.

A operação brasileira funcionará em Saint-Ouen no período dos Jogos: de 18 de julho, data de abertura da Vila Olímpica, até 11 de agosto, quando ocorrerá a cerimônia de encerramento.

