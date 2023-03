Escolha de Mbappé como capitão da França causa crise e Griezmann pode deixar seleção

Na preparação dos jogos de classificação para a Eurocopa de 2024, a escolha de Mbappé como novo capitão da seleção francesa, comandada pelo técnico Didier Deschamps, cria descontentamento por parte de Antoine Griezmann, que sonhava com o cargo.

Com colaboração especial de Jonas Duris

A seleção francesa de futebol, concentrada desde segunda-feira (20) em Clairefontaine, inicia um novo capítulo de sua história. As aposentadorias internacionais do goleiro Hugo Lloris e do zagueiro Raphaël Varane, respectivamente capitão e vice-capitão, levaram Didier Deschamps a escolher o jovem Kylian Mbappé, 24 anos. Apesar da idade, a capacidade de liderança do jogador é conhecida e a maioria dos comentaristas acredita que ele conseguirá impor coesão e levar a equipe a se superar.

Os citérios de liderança, fora e dentro de campo, motivaram Didier Deschamps a apontar o jogador do PSG como capitão. Mbappé ajudou a França a conquistar o título de campeã do mundo, em 2018, e, em 2022, a de vice-campeã mundial. Ele também foi o artilheiro da competição no Catar com 8 gols.

Em 2021, depois de ter recebido mensagens racistas após a eliminação da seleção francesa na Eurocopa 2021, o jovem atacante denunciou a falta de importância dada à luta contra o racismo pela FFF (Federação Francesa de Futebol). No ano seguinte, foi o primeiro jogador francês a defender o direito à sua imagem, em relação às campanhas publicitárias dos patrocinadores da equipe nacional.

Griezmann decepcionado

Antoine Griezmann (117 jogos, 42 gols), que veste a camisa tricolor há quase dez anos, era a outra escolha possível para ficar com a faixa de capitão da seleção francesa. Após uma discussão com o técnico Deschamps, o jogador do Atlético de Madrid ficou decepcionado. Ele desejava liderar o time, mas foi somente designado como vice-capitão.

Segundo a imprensa francesa, o jogador, que sempre demonstrou uma dedicação exemplar, estaria refletindo sobre o seu futuro como jogador da seleção e poderia anunciar sua aposentadoria da equipe. Depois da decisão de Hugo Lloris e Raphaël Varane de deixar a equipe, a perda de uma outra liderança teria consequências negativas para o grupo nessa fase decisiva na preparação da Eurocopa 2024.

A França enfrenta a Holanda nesta próxima sexta-feira (24) no Stade de France e o primeiro jogo de classificação para a Eurocopa 2024 terá Mbappé como capitão oficial.

