Brasil enfrenta Marrocos após campanha histórica da seleção árabe em Mundial

No primeiro jogo depois da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira vai enfrentar o Marrocos, neste sábado (25), às 19h (horário de Brasília), em um amistoso na cidade de Tânger. De um lado, os marroquinos em festa após uma quarta colocação inédita no último Mundial, melhor campanha de um país africano e árabe. Todos os 65 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e o estádio Ibn Batouta estará lotado esta noite. Alguns dos principais destaques estarão em campo, como Hakimi e Zyech.

Por Tiago Leme, correspondente da RFI em Tânger

Do outro lado, o Brasil em uma fase de transição depois da saída do técnico Tite. Ramon Menezes é o interino, mas a busca por um novo treinador é assunto frequente no ambiente da seleção. O sonho da CBF é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, mas ainda há muito para ser negociado, e outros nomes também estão em pauta.

Enquanto isso, Ramon tem dez jogadores estreantes na seleção nesta convocação e vai fazer testes no amistoso. Os chamados pela primeira vez são: Micael (Athletico-PR), Arthur (América-MG), Robert Renan (Zenit), André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), João Gomes (Wolverhampton), Raphael Veiga (Palmeiras), Rony (Palmeiras), Vitor Roque (Athletico-PR) e Yuri Alberto (Corinthians)

O volante Casemiro, um dos remanescentes da Copa, será o capitão. Entre os ausentes estão Neymar e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Richarlison, do Tottenham, todos machucados, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que ficou fora por opção da comissão técnica.

Durante os treinos, o time titular teve o ataque formado por Vinicius Júnior, Rodrygo e Rony como novidade, na última atividade aberta para a imprensa. Mas Vitor Roque, Antony e Raphael Veiga também tiveram chances durante a semana. O goleiro Ederson, com problemas estomacais, ficou fora de dois treinos e deu lugar a Weverton.

A provável escalação é: Weverton (Ederson), Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Paquetá; Vinícius Júnior, Rodrygo e Rony (Vitor Roque).

“Uma equipe muita qualificada”

Ramon fez mistério na escalação e falou sobre as dificuldades que o Brasil deve encontrar neste sábado.

“Nós vamos enfrentar uma equipe muita qualificada, o Marrocos é uma equipe muito forte, uma transição muito forte, uma bola parada ofensiva muito forte. Não foi à toa que fez uma grande competição, um grande Mundial. Então eu penso muito no equilíbrio, mas também quando a gente tem a bola, toda a liberdade para esses jogadores o futebol brasileiro, aquele improviso, a criatividade, aquilo que eles fazem de melhor no clube em que eles atuam”, disse o treinador interino.

Por causa do Ramadã, que começou no Marrocos na última quarta-feira (22), a partida vai começar mais tarde, apenas às 22h no horário local, para que os muçulmanos tenham tempo de fazer suas refeições antes do jogo. Isso porque neste mês sagrado para a religião islâmica, eles praticam o jejum do nascer ao pôr do sol.

