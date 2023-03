Após goleada de 4 a 0 contra Holanda, seleção francesa espera confirmar boa dinâmica contra Irlanda

O atacante francês Kylian Mbappe (C) e seus companheiros de equipe participam de um treinamento da seleção francesa de futebol no Estádio Aviva em Dublin, Irlanda, em 26 de março de 2023, na véspera das eliminatórias para a Euro 2024 contra a República da Irlanda.

A seleção francesa de futebol espera manter a boa dinâmica de sua vitória contra a Holanda na última sexta-feira (24), nos jogos de classificação para a Eurocopa de 2024, e superar nesta segunda-feira (27) o time irlandês que joga em casa.

Com a colaboração especial de Jonas Duris

No seu primeiro jogo desde a final da copa de 2022 no Catar, perdida nos pênaltis contra a Argentina, Didier Deschamps e seus jogadores mostraram que a motivação do time não tinha sido abalada. A estreia de Mbappé como capitão da seleção francesa marcou o início de uma nova etapa, e os jogos de classificação para a Eurocopa não poderiam ter começado de melhor maneira. Com gols de Antoine Griezmann, Dayot Upamecano, e Kylian Mbappé (2), os "Bleus" superaram a Holanda no Stade de France.

Mas apesar do bom resultado, o técnico francês deu indícios de que o time escalado para o jogo desta segunda-feira, poderia ser diferente. "Temos que manter a mesma eficiência da sexta-feira, mas isso não quer dizer escalar exatamente o mesmo time (...) É preciso saber se todo mundo se recuperou bem para não arriscar uma lesão", disse Deschamps no domingo (26).

Controvérsia de 2009 como motivação

A seleção da Irlanda disputa contra a França o seu primeiro jogo de classificação para a Eurocopa de 2024, após uma vitória 2 a 1 em um amistoso contra a Letônia na quarta-feira (22).

O confronto desta noite traz más lembranças para o time irlandês. Em 2009, a França fez um gol controverso após um domínio de bola com a mão por Thierry Henry, acabando com o sonho irlandês de disputar a Copa do Mundo pela quarta vez. Já em 2016, dois gols de Griezmann eliminaram a Irlanda da Eurocopa nas oitavas de final (2-1).

A França, liderada por Mbappé, espera confirmar a boa dinâmica, enquanto o time conduzido pelo técnico Stephen Kenny espera vingar o país diante de sua torcida que, segundo o ex-jogador da Irlanda, Richard Dunne, "não esqueceu a mão de Henry".

As duas seleções se enfrentaram 18 vezes, com 9 vitórias francesas, 4 irlandesas e 5 empates. O jogo desta noite começa às 20h45, pelo horário local, 15h45 em Brasília.

