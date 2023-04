Entrada de “pelé” para o dicionário é destaque na imprensa internacional

O dicionário brasileiro Michaelis oficializou nesta quarta-feira (26), em São Paulo, a entrada de “pelé” entre as 167 mil palavras do dicionário de língua portuguesa. Jornais do mundo inteiro repercutiram a notícia.

Com a colaboração especial de Jonas Duris

Desde 26 de abril, a palavra “pelé” (sem maiúscula) é definida, segundo o dicionário Michaelis, como “que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único.”

E a inclusão do verbete em um dos dicionários de referência no Brasil não passou despercebido na imprensa internacional. O jornal francês L’Equipe conta como foi o processo de entrada no Michaelis e lembra que a palavra “pelé” já é usada no Brasil há muito tempo na linguagem oral como sinônimo de “excelência”.

O jornal espanhol Mundo Deportivo explica que a entrada da palavra no dicionário foi incentivada por uma campanha lançada em 14 de abril deste ano pela Fundação Pelé, junto com o Santos, principal time do craque. O site da campanha havia proposto uma definição de “ser Pelé”: “1. Melhor que todos os outros. 2. Referência de grandeza. 3. Inigualável. 4. Sinônimo de excelência. 5. Único".

"Pelé é o novo adjetivo da língua portuguesa", dá em título o português Diário de Notícias. O jornal aproveita a notícia para lembrar que a Academia Brasileira de Letras, que rege a língua no país onde vivem 215 milhões de lusófonos, tinha lançado em 2021 seu próprio dicionário, "mas ainda não inclui a palavra 'Pelé'", detalha.

Pelé e Mozart: sinônimos de excelência

Fazer referência ao nome de uma personalidade para resumir uma qualidade é uma prática que também existe na França, compara o jornal Le Figaro. Para os franceses, um dos termos mais usados para simbolizar a excelência de alguém é “Mozart”, aponta o diário.

O canal francês de rádio e televisão FranceInfo ressalta que essa não é a primeira vez que o nome de um jogador de futebol entra no vocabulário, “mesmo se geralmente o uso do termo não sai do mundo do esporte”. O canal lembra termos como “panenka”, inspirado na forma como o ex-jogador tcheco Antonín Panenka batia seus pênaltis, ou ainda as “papinadas”, nome dado aos voleios que eternizaram o francês Jean-Pierre Papin. Mas ao entrar no dicionário, Pelé se torna ainda mais “lendário”, escreve FranceInfo.

“Poderíamos acrescentar [o adjetivo] ‘inesquecível’”, completa a emissora em seu site. “Porque quatro meses após a morte do rei do futebol, ainda é observado um minuto de silêncio em sua homenagem em todos os estádios antes de todas as partidas do campeonato brasileiro”, relata o canal francês.

