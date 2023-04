Toulouse goleia Nantes e é campeão da Copa da França

Foi a quebra de um longo jejum e de maneira espetacular. Ao golear o Nantes por 5 a 1 na noite deste sábado (29) no Stade de France, o Toulouse voltou a erguer o troféu de campeão da Copa da França depois da primeira conquista, em 1957.

Elcio Ramalho, do Stade de France, em Saint Saint-Denis

Com dois brasileiros em campo, o volante Andrei Girotto e o lateral esquerdo João Victor, o Nantes entrou em campo para defender seu título e contava com o apoio da imensa torcida da equipe que coloriu de amarelo boa parte das arquibancadas do estádio, que acolheu mais de 78 mil torcedores.

Mas o time encontrou um adversário aguerrido e arrasador, que não demorou a construir o caminho da vitória e de uma humilhante goleada.

O Toulouse abriu o placar logo aos 4 minutos com Logan Costa de cabeça, aproveitando uma cobrança de escanteio. Aos 10, o zagueiro cabo-verdiano voltou a marcar em novo lance de boa parada, desta vez com oportunismo, após um rebote infeliz da defesa do Nantes.

Com muita dificuldade de chegar ao ataque, o Nantes esboçou uma leve reação, mas foi novamente surpreendido com lances fulminantes de contra-ataque. O atacante Thijs Dallinga encobriu o goleiro Lafont aos 23 minutos, e pouco depois, aos 31 minutos, o holandês voltou a marcar completando uma jogada rápida do ataque.

O placar amplo calou a torcida de Nantes, surpreendida com uma atuação apática de uma equipe que ao longo da competição eliminou grandes times como Lyon e Lens.

Reação frustrada

Na segunda etapa, como era de se esperar, o Nantes voltou muito ofensivo e chegou a diminuir o placar aos 30 minutos. O gol poderia dar novo fôlego e manter acesa a esperança de uma virada, mas quatro minutos depois, o lateral Zakarian Aboukhlal acertou um belo chute de fora da área e com a bola desviada, o goleiro Lafont não conseguiu impedir o gol que selou a vitória.

O lance teve início com a cobrança de falta sofrida pelo atacante brasileiro Ratão, que entrou na segunda etapa no time do sudoeste da França.

Depois do apito final, os jogadores fizeram festa no gramado junto à torcida em delírio com a conquista do cobiçado troféu.

Final sob alta tensão

A 106ª edição da Copa da França, competição mais tradicional do país, foi realizada em um contexto de muita tensão devido ao clima social de revolta pela aprovação da contestada reforma da Previdência do país.

Presente no Stade de France, o presidente Emmanuel Macron renunciou à tradição de descer no gramado e cumprimentar os jogadores da partida para evitar mais protestos. No entanto, ele saudou os finalistas no corredor que levava ao gramado. Sua imagem também não apareceu nos telões em nenhum momento da partida nem da celebração.

Torcedores ensaiaram uma vaia ao chefe de Estado no minuto 49 da partida, em referência ao uso pelo governo do artigo 49.3 que permitiu a adoção da reforma das aposentadorias no país sem o voto dos deputados.

Os telões do estádio também não mostraram a entrega do troféu ao capitão, feito pelo presidente da República. As imagens apareceram apenas quando os jogadores do Toulouse exibiram a conquista da tribuna. Na sequência, a festa continuou no gramado com a queima de fogos e a festa junto aos torcedores.

