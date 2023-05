Messi retorna aos treinos no PSG após fim da suspensão por viagem à Arábia Saudita

O Paris Saint-Germain encerrou a suspensão de Lionel Messi por sua viagem à Arábia Saudita e o craque argentino retornou aos treinos com a equipe nesta segunda-feira (8), anunciou o clube em sua conta no Twitter. "Leo Messi de volta aos treinos na manhã desta segunda-feira", tuitou o PSG com uma foto do jogador em ação.

Publicidade Leia mais

O período de Messi afastado do clube durou seis dias. Na última terça-feira, ele foi suspenso pela diretoria por conta de uma viagem promocional não autorizada à Arábia Saudita, pela qual pediu desculpas posteriormente em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

O jogador ficou de fora da vitória do PSG sobre o Troyes (3 a 1) no domingo e poderá retornar na 35ª rodada do Campeonato Francês, contra o Ajaccio, no próximo sábado, no Parque dos Príncipes. Após uma semana marcada pela suspensão do astro argentino e pelos protestos da torcida na sede do clube e em frente à casa de Neymar, a vitória sobre o Troyes amenizou a crise vivida pela equipe neste final de temporada.

Messi está próximo de conquistar seu segundo título da Ligue 1, com o PSG na liderança a seis pontos do Lens (2º) faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.

Aos 35 anos, o argentino tem contrato com o clube até junho, e uma saída é mais provável do que uma renovação. O craque campeão do mundo brilha de forma intermitente desde que chegou a Paris, há duas temporadas, chegando inclusive a ser vaiado pela torcida no Parque dos Príncipes.

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro