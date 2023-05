Pai de Lionel Messi nega rumores sobre ida do filho para time da Arábia Saudita

Uma fonte saudita informou nesta terça-feira (9) às agências de notícias que o astro argentino do futebol, Lionel Messi, iria jogar na Arábia Saudita. O anúncio foi desmentido durante o dia pelo pai do jogador, mas gerou muitos debates nas redes sociais e mídia esportiva, aumentando o clima de incerteza sobre o futuro do craque do Paris Saint-Germain.

Desde a Copa do Mundo, vencida pela Argentina, Messi e o time parisiense não conseguiram manter o mesmo ritmo do início da temporada, criando insatisfação por parte dos torcedores. E com a aproximação do fim de seu contrato com o PSG, aumentam os rumores sobre o futuro do jogador.

"Há um acordo fechado, jogará na Arábia Saudita", chegou a afirmar uma fonte saudita, que pediu anonimato, sobre uma possível ida do jogador argentino para o rico reino do Golfo. Interrogado pela AFP, o time parisiense lembrou apenas que o contrato do jogador vai até 30 de junho.

Segundo informações do jornal esportivo francês L’Equipe, familiares de Messi teriam dado um acordo verbal para um contrato de dois anos, com um salário de € 500 milhões, ou seja, 2,5 vezes a remuneração de Cristiano Ronaldo, que evolui no campeonato saudita desde janeiro. Mas nada estaria assinado por enquanto.

Jorge Messi denuncia as fake news

Jorge Messi, pai do craque, respondeu aos rumores, em um comunicado no qual escreve que “Não há absolutamente nada com nenhum clube para o ano que vem.” Ele diz ainda que só depois da temporada uma decisão será tomada, mas que por enquanto não há acordo “nem assinado, nem verbal”.

Pai de Messi postou um comunicado em forma de Story em sua conta no Instagram desmentindo os rumores de transferência do filho para a Arábia Saudita.

Segundo L'Equipe, Messi quer continuar a jogar em um campeonato “competitivo”, de preferência europeu, para estar apto a disputar a Copa América de 2024. O jogador também não negou sua vontade de participar da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados-Unidos, Canadá e México. Além disso, ainda de acordo com o jornal esportivo francês, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, não seria favorável à ideia de morar no Golfo Pérsico.

A ida do argentino para a Arábia Saudita para promover o turismo do país em pleno campeonato criou tensões entre o PSG e o jogador, que chegou a ser sancionado pelo time. Após um vídeo de desculpas, o vencedor de prêmio Laureus 2023 voltou a treinar nesta segunda-feira (8).

Volta para Barcelona

Outra opção que alimenta os rumores é a possível volta de Messi ao FC Barcelona, time pelo qual atuou durante 17 anos. A ruptura entre o clube catalão e o campeão do mundo tinha acontecido por razões financeiras, que impossibilitaram sua renovação em 2021.

Xavi, técnico do Barça, já declarou muitas vezes que adoraria que o Messi voltasse. Para que isso possa acontecer, o time teria primeiro de resolver suas dificuldades financeiras.

O que é quase certo, é que depois de duas temporadas decepcionantes, o argentino não deve renovar com o time parisiense. O jogador, que já é embaixador do turismo para a Arábia Saudita, não deve se expressar sobre o assunto, pelo menos até o final da temporada.

