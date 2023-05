Rafael Nadal anuncia que não vai participar de Roland-Garros e que deve parar de jogar em 2024

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (18) que não participará da edição 2023 de Roland Garros e indicou que planeja se aposentar do esporte em 2024.

A notícia caiu como uma bomba, a apenas 10 dias do início de Roland-Garros. "A lesão que tive na Austrália não evoluiu como gostaríamos, estivemos trabalhando todo o tempo eu diria, sem parar, com os olhos sobre os próximos objetivos, ainda que alguns foram perdidos no caminho, mas o último, neste caso, Roland Garros, se torna impossível", disse Nadal em uma coletiva com a imprensa em Maiorca, em sua academia de tênis.

"Não vou poder estar em Roland Garros depois de muitos anos sem faltar a este encontro. Com tudo o que significa este torneio para mim, podem imaginar como é difícil", lamentou Nadal, que em 17 participações saiu vencedor em 14, um recorde do torneio.

Desde seu primeiro triunfo no saibro parisiense, em 2005, dois dias após seu aniversário de 19 anos, Nadal nunca faltou um Roland-Garros, onde acumula mais de 110 vitórias e apenas três derrotas (em 2009, 2015 e 2021), além de uma desistência durante o torneio, em 2016, por causa do pulso esquerdo.

Em 2022, mesmo o pé esquerdo anestesiado para conter as dores causadas pela dor crônica que sofre desde os 18 anos (síndrome de Müller-Weiss) não o impediu de triunfar ali pela décima quarta vez, e pela 22ª vez em um Grand Slam — um recorde compartilhado com Novak Djokovic.

"Não vou dizer que fui eu que tomei essa decisão. Foi meu corpo", acrescentou.

Aposentadoria

Nadal também anunciou que não tem a intenção de continuar jogando nos próximos meses, descartando também sua participação em Wimbledon.

"Ainda que os resultados, enquanto estava jogando, tenham sido de primeiro nível, a verdade é que nestes últimos anos, meu dia a dia foi de um nível muito baixo", confessou.

"A realidade é que enquanto por fora ficam as vitórias e os momentos bons, e é disso que se trata o esporte, em nível pessoal e de trabalho (…), foram, principalmente depois da pandemia, anos difíceis", disse.

"A minha intenção, e não sou muito fã de fazer previsões (…), mas a minha intenção é que o ano que vem seja meu último ano", também informou Nadal.

"Em lugar de fazer drama, olho para todas as coisas boas que aconteceram comigo", disse Nadal.

"O que vai acontecer no ano que vem não sei (…) Eu vou tentar ter a oportunidade de voltar a competir", disse otimista.

O tenista espanhol — que completará 37 anos em 3 de junho - não participa de competições há quatro meses, devido a uma lesão muscular no quadril esquerdo. Sua última partida, uma derrota por três sets na segunda rodada do Aberto da Austrália para o americano Mackenzie McDonald, na qual se machucou, foi em 18 de janeiro.

Inicialmente avaliada entre seis e oito semanas, a sua ausência só se estendeu desde então, tal como a lista das suas capitulações forçadas.

