Futebol: PSG conquista seu 11º título do campeonato francês em empate com o Strasbourg

O Paris Saint-Germain conquistou neste sábado (27) o 11º título do campeonato francês, um recorde alcançado com o empate com o Strasbourg (1-1), com um gol marcado pelo argentino Lionel Messi, em um lance com seu companheiro de ataque Kylian Mbappé.

PSG conquista seu 11° título do campeonato francês, batendo o recorde até então do Saint-Étienne. Paris, 27 de maio de 2023. AFP - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Texto por: RFI