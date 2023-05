Tênis: Sem Rafael Nadal, torneio de Roland-Garros começa neste domingo

“Órfã” de Rafael Nadal, a edição 2023 de Roland-Garros começa neste domingo (28) como a mais aberta desde a revelação do campeão espanhol em 2005. Carlos Alcaraz, o jovem número 1 do mundo, e Novak Djokovic são, no entanto, os principais candidatos à Copa dos Mosqueteiros.

Mas, logo atrás, um grupo se apresenta com grande apetite, liderado pelo inesperado Daniil Medvedev, que descobriu um gosto pelo saibro com seu título mais recente, em Roma, o primeiro neste tipo de quadra.

Na abertura da quadra Central, um confronto que vai além das apostas esportivas colocará a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e candidata ao título, contra a ucraniana Marta Kostyuk (28ª), que considera as autoridades do tênis muito complacentes com os jogadores russos e bielorrussos desde a invasão de seu país.

No US Open 2022, Kostyuk se recusou a trocar um aperto de mão com outra bielorrussa, a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka.

O público de Roland-Garros, no entanto, não ouvirá este ano o refrão formado pela longa enumeração da lendária lista de prêmios de Nadal no saibro parisiense. Prestes a completar 37 anos, o maiorquino, vítima de uma lesão muscular insistente, está fora do circuito por tempo indeterminado, na esperança de viver uma última temporada em 2024.

Alcaraz

Em sua ausência, Alcaraz, o novo rosto vencedor do tênis espanhol, e Djokovic, em busca de um recorde de 23º troféu de Grand Slam, são os dois maiores candidatos à vitória.

"Mesmo se Rafa estivesse lá, eu não teria me dado menos chance de vencer", lança Alcaraz, que se tornou o mais jovem número 1 mundial da história em setembro passado, após sua primeira coroação em Grand Slam, no US Open.

No entanto, "foi difícil imaginar como seria este ano sem ele", admite "Carlitos" que, assim como Djokovic, inicia sua quinzena parisiense na segunda-feira (29).

Ninguém venceu mais partidas no saibro do que o jovem espanhol em 2023: 20 em 22 partidas disputadas. O que lhe rendeu três títulos: Buenos Aires, Barcelona e principalmente Madrid.

Liderança em Grand Slam

Djokovic, que demonstrou repetidas vezes sua “ciência clínica” das competições de maior prestígio, tem a oportunidade, pela primeira vez, de assumir a liderança sozinho na corrida pelo recorde do título de Grand Slam, à frente de Nadal (22). Mesmo que ele tenha vencido apenas cinco partidas no saibro nesta temporada e perdido três.

"Do ponto de vista do jogo e da forma, se você comparar o dele nos últimos meses com o meu, acho que ele [Alcaraz] é o favorito nº 1. Independentemente do fato de ele ter vencido um Grand Slam e eu, 22", declarou o sérvio de 36 anos.

"Mas os torneios do Grand Slam são como um esporte diferente. E eu tenho a experiência", acrescentou ele. “É verdade que o fato da história estar em jogo é muito motivador”, reconhece Djokovic.

Vencedores potenciais

Dos outros seis potenciais vencedores identificados, Medvedev (2º), Stefanos Tsitsipas (5º), Holger Rune (6º), Jannik Sinner (8º), Andrey Rublev (7º) e Casper Ruud (4º), finalista cessante, dois entram em quadra já neste domingo: Tsitsipas contra o tcheco que despencou na classificação Jiry Vesely, e Rublev contra o sérvio Laslo Djere (57º).

Caroline Garcia, número 5 do mundo e maior aposta francesa, apesar dos contratempos dos últimos meses, entrará na corrida na segunda-feira. Iga Swiatek, n°1 mundial e campeã cessante, vai esperar até terça-feira (30).

(Com informações da AFP)

