Beatriz Haddad Maia estreia com vitória arrasadora em Roland Garros

A tenista Bia Haddad Maia entrou no torneio de Roland Garros nesta segunda-feira (29) aplicando uma vitória arrasadora sobre a alemã Tatjana Maria. A brasileira venceu fácil a partida por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/1) em apenas 1h04.

No final de tarde quente e ensolarado de Roland Garros, a brasileira, cabeça-de-chave número 14 do torneio, não teve dificuldade alguma em impor seu jogo, quebrando todos os serviços da adversária e fechando o primeiro set em apenas 36 minutos. Favorita em quadra e contando com o apoio de vários torcedores brasileiros nas arquibancadas, Bia mostrou a boa fase em um jogo sólido, e sem dar muitas chances para a alemã.

No segundo set, a paulistana manteve o ritmo e a regularidade, abrindo grande vantagem, sem dar chances de reação à tenista número 67 do ranking da WTA, que em alguns momentos demonstrou irritação com o fraco desempenho em quadra.

Já no final da partida, a alemã conseguiu uma quebra de serviço para marcar seu único game da partida, mas após 28 minutos, o segundo set já tinha sido liquidado.

Com esse resultado, Bia, que completa 27 anos neste terça-feira, tem agora duas vitórias contra apenas uma derrota para a Tatjana Maria.

Na segunda rodada do torneio, Beatriz Haddad Maia terá pela frente a russa Diana Shnaider, 108° do ranking mundial.

