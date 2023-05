Beatriz Haddad Maia feliz com vitória em Roland Garros: “estreia firme”

A tenista brasileira comemorou a sua entrada no Grand Slam francês nesta segunda-feira (29) após a vitória contra a alemã Tatjana Maria por 2 sets a 0 (6/0 e 6/1).

Publicidade Leia mais

Elcio Ramalho, de Roland Garros,

“Estou muito feliz com minha estreia. Em qualquer torneio sempre a primeira rodada é um jogo duro. A Tatjana Maria é uma jogadora experiente, que já ganhou de grandes jogadoras, com bons resultados nos últimos doze meses. Então, estou feliz com essa estreia firme”, disse em entrevista à RFI após a partida.

Única brasileira no torneio de simples, Bia demonstra confiança em sua nova participação no saibro parisiense e não apenas pelo resultado da estreia: “Estou sendo consistente nos últimos meses, isso me dá possibilidade de estar jogando torneios de alto nível, podendo me superar e melhorar meu tênis. Estou feliz por isso e também por estar saudável”, afirmou. A tenista desistiu do torneio de Estrasburgo, na França, para se recuperar totalmente de uma lesão que provocou dores e um incômodo.

Bia teve problemas na perna esquerda quando disputava o torneio WTA 1000 de Roma, mas afirma que o incômodo que sentia já foi superado graças ao trabalho realizado pelo fisioterapeuta Paulo Cerutti e o preparador físico Rodrigo Urso. “Eu também estou contente porque venho trabalhando super bem na quadra com o Rafa e quando a gente planta as coisas, a gente nunca sabe quando, mas também colhe”, disse em referência ao treinador Rafael.

"Deixar tudo em quadra"

Bia volta às quadras nesta terça-feira para o treinamento visando a próxima adversária, Diana Shnaider, 108ª no ranking mundial. Será o primeiro confronto com a jovem tenista russa de 19 anos.

“Eu busco lidar com a segunda rodada da mesma forma de todos os torneios e jogos. Se ela está numa segunda rodada de Grand Slam, ela é uma jogadora muito boa também. A gente vai tentar fazer o melhor da mesma forma”, disse.

Nesta edição do Grand Slam francês, Beatriz Haddad Maia pretende fazer bons resultados para atingir um de seus objetivos: entrar no grupo das 10 melhores tenistas da atualidade. A paulistana disse estar mais amadurecida e se sente melhor preparada em relação à participação do ano anterior, quando foi eliminada na segunda rodada.

“Acho que a chave desta semana e dos últimos dias é eu estar sendo disciplinada e tendo uma boa postura, sendo humilde nos momentos difíceis, tendo tranquilidade e paz nos momentos quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Acho que isso é o principal. Vou buscar isso e fazer o meu melhor. Vou tentar espremer tudo de mim e deixar tudo dentro da quadra”, promete a tenista que vai completar 27 anos de idade nesta terça-feira.

“Poder estar em Roland Garros no meu aniversário é um privilégio enorme. Se eu fosse escolher um lugar para passar meu aniversário seria aqui”, diz, sorrindo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro