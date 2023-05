Thiago Seyboth vibra com vitória em estreia em Roland Garros: “Um sonho de criança”

Na conferência de imprensa logo após a sua primeira vitória no quadro principal de Roland Garros, o paranaense Thiago Seyboth Wild prestou homenagem ao ídolo do tênis brasileiro Gustavo Kuerten, lembrando que “cada atleta escreve a sua própria história”. A dele no Grand Slam de Paris começou derrotando nada menos do que o número 2 do mundo, o russo Daniil Medvedev.

Thiago Seyboth Wild surpreendeu em sua estreia com vitória de 3 sets a 2 sobre Daniil Medvedev. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texto por: Maria Paula Carvalho