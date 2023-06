Thiago Wild vence argentino e avança para terceira rodada em Roland-Garros

O brasileiro Thiago Seyboth Wild continua fazendo história no saibro parisiense e avançou para terceira rodada do torneio ao despachar nesta quinta-feira (1) o argentino Guido Pella por 3 sets a 1 (6/3, 3/6, 6/4 e 6/3), em 2h55 de jogo.

Publicidade Leia mais

Elcio Ramalho, de Roland Garros

Depois de surpreender o número 2 do mundo, o russo Daniil Medvedev, na estreia, o paranaense admitiu que o resultado e seu desempenho em quadra o encheram de confiança para a segunda rodada. “Eu venho jogando certo e mudanças não são apropriadas agora. Mas, com certeza, esse tipo de jogo sobe muito na nossa confiança, e me manter focado no torneio faz com que isso acabe se sobressaindo nos momentos importantes dos jogos”, disse.

“Os jogos aqui são muito duros, todos os jogadores são muito bons e bastante qualificados para estar aqui. Eu tenho conseguido encontrar um ritmo dentro do jogo, um conforto dentro da quadra que tem me proporcionado jogar de uma maneira que eu gosto, mais agressivo, e tomar a iniciativa dos pontos”, acrescentou.

O paranaense deu nova demonstração de solidez em quadra e no primeiro set venceu por 6/3. Mas acabou permitindo uma reação do argentino, que devolveu o mesmo placar, deixando tudo igual no combate. “No segundo set ele subiu de nível e eu não acompanhei como gostaria. Dei uma vacilada na metade do set, mas consegui manter a cabeça e consegui seguir firme, com meu volume de jogo e com agressividade”, explicou na entrevista à RFI.

O terceiro set foi muito equilibrado até Thiago quebrar o saque de Pella e fechar em 6/4. E no quarto manteve o ritmo e venceu por 6/3, liquidando a partida.

Na próxima rodada o brasileiro terá pela frente o japonês Yoshihito Nishioka, número 33 do ranking, que vai enfrentar pela primeira vez no circuito. “Estou feliz com meu resultado, mas tenho que seguir focado no torneio e buscando melhorar, ganhar cada vez mais jogos. Confiança e bons momentos, quando a gente encontra, tem que fazer que se alastre o maior tempo possível. Tenho que me concentrar no dia e dia e focar no próximo jogo”, afirmou.

Repercussão sobre vida pessoal

Após a vitória sobre Medvedev, os holofotes da imprensa internacional se voltaram para o jogador de 23 anos, que foi questionado durante entrevista coletiva sobre as acusações de sua ex-namorada, a biomédica e influenciadora digital Thayane Lima, que afirmou ter sido agredida por ele. A polícia do Rio de Janeiro abriu uma investigação contra o paranaense pelos crimes de violência psicológica, injúria e lesão corporal.

Diante da repercussão do episódio envolvendo sua vida pessoal, Thiago esclareceu: “Existem algumas coisas que a gente não gosta. Eu não sou a melhor pessoa, na verdade eu não posso falar sobre. Quem cuida disso são os meus advogados e eu não sou autorizado a falar sobre esse assunto”, disse.

Mais vitórias de brasileiros no torneio

A quinta-feira foi também de outras vitórias de tenistas do Brasil no torneio de Roland-Garros. A paulista Bia Haddad Maia passou pela russa Diana Shnaider e avançou à terceira rodada do Grand Slam francês, pela primeira vez na carreira.

Na sequência do torneio, Bia, atual 14 melhor tenista da atualidade, enfrentará Ekaterina Alexandrova, 23 do ranking da WTA.

No torneio de dupla mista, Luisa Stefani e Rafael Matos estrearam com vitória sobre a dupla francesa Diane Parry e Harold Mayol.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro