Brasileiros vencem e avançam nas duplas em Roland-Garros

Marcelo Melo, Luisa Stefani e Rafael Matos entraram em quadra nesta sexta-feira (2) e venceram com suas duplas, confirmando a boa fase dos tenistas brasileiros nesta edição do Grand Slam francês.

Marcelo Melo e o australiano Johns Peers enfrentaram e venceram a dupla polonesa Hugo Nys e Jan Zieliński por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4). Aos 39 anos, o mineiro, campeão de duplas em 2015 no saibro parisiense, está confiante e vai enfrentar ao lado de Peers na próxima fase o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.

Rafael Matos continua brilhando no torneio. Depois de vencer estreia do torneio de dupla mista nesta quinta-feira (1) ao lado de Luisa Stefani, o gaúcho voltou a atuar ao lado do português Francisco Cabral. A vitória nesta segunda rodada foi contra a dupla formada pelo australiano Max Purcell e o americano Ben Shelton. O placar foi de 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/0).

"O jogo começou sem ninguém tão bem ainda, mas ganhar dois games duros fez com que a gente se soltasse, conseguisse jogar muito bem taticamente. Fechamos bem os espaços e conseguimos anular coisas que eles poderiam ter feito, disse Rafael à RFI depois da partida."Foram jogadores diferentes da primeira ronda e nos adaptamos bem", completou Francisco.

Segundo Rafael, a dupla apresentou um nível parecido nos dois primeiros jogos do torneio e a diferença no placar elástico foram os erros dos adversários.

Na próxima rodada, eles enfrentarão, dois especialistas de duplas e jogadores experientes no circuito: o croata Ivan Dodig, 8° do ranking de duplas, e o americano Austin Krajicek, atualmente 5° do ranking.

"São jogadores muito bons, tem muitos anos jogando juntos e temos que estar com a nossa melhor energia para ter nossa chance. Estamos a jogar bem e vamos ter que estar no nosso melhor nível porque para ganhar vai ser preciso isso", destacou o português.

"Vai ser um jogo duro para qualquer lado. Vai precisar ter a energia bem alta e vai ser um jogo bem equilibrado", prevê o brasileiro.

Na dupla feminina, Luisa Stefani segue adiante no saibro parisiense ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Elas venceram a dupla Dalma Gálfi e Katarzyba Piter de virada por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/2 e 7/5) e na terceira rodada terão pela frente a canadense Leylah Fernandez e a americana Taylor Twonsend.

(Com colaboração de Marco Martins)

