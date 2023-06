Bia Haddad Maia vence russa e está nas oitavas de final de Roland Garros

Em um jogo emocionante e de virada, Beatriz Haddad Maia superou a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/4 e 7/5) e carimbou sua vaga para as oitavas de final do Grand Slam francês.

Publicidade Leia mais

Elcio Ramaho, em Roland Garros

A brasileira contou com o apoio da vibrante torcida nas arquibancadas e salvou um match point antes de vibrar com a merecida vitória. Bia, que pela primeira vez chegou à terceira rodada de um Grand Slam na carreira, prolonga sua campanha inédita no saibro parisiense após o resultado deste sábado (3) no torneio de simples.

A paulista começou mal a partida. Teve logo quebras do serviço e viu a russa, número 23 do ranking da WTA, disparar no placar e abrir 4/1. Mas com paciência foi reagindo e chegou a empatar em 5 a 5 antes de ceder o primeiro set para a russa.

No set seguinte, a brasileira se acertou em quadra, o jogo ficou equilibrado, e beneficiada com muitas duplas faltas da adversária, Bia conseguiu fechar em 6/4. Embalada, no set decisivo, ela chegou a abrir uma grande vantagem, 4 a 1, mas quando parecia ter tomado o controle da partida e caminhar para uma vitória tranquila, a russa cresceu em quadra, conseguiu uma reação espetacular, virou o jogo e teve a chance de fechar a partida.

Mas com a apoio da torcida, que das arquibancadas agitava bandeiras do Brasil e gritava seu nome, Bia salvou o match point, ganhou confiança e voltou a reverter o cenário, fechando o set em 7/5 e o jogo em 2 sets a 1, após uma batalha de 3h28.

“Foi um jogo muito difícil, mas nunca desisti, essa foi a chave para vencer”, justificou Beatriz ainda na quadra após a partida. Ela agradeceu o apoio dos torcedores e expressou seu orgulho em poder representar os brasileiros no torneio.

A tenista brasileira disputou uma partida de mais de 3 horas contra a russa Ekaterina Alexandrova. © Pierre-René Worms/RFI

Única representante em simples

Na próxima fase, Bia enfrenta a espanhola Sara Sorribes Tormo, 132ª do ranking mundial. Sara se classificou sem jogar pois sua adversária, a cazaque Elena Rybakina, desistiu do torneio alegando não se sentir bem por causa de um estado febril e dores de cabeça. “Estou longe de estar 100%”, declarou. A número 4 do mundo e última campeã do Aberto da Austrália era considerada uma das favoritas desta edição do Grand Slam francês.

Com o resultado, Bia Haddad Maia é a única tenista representante do Brasil no torneio de simples. Horas antes, na mesma quadra, o paranaense Thiago Seyboth Wild foi eliminado do torneio após ser derrotado pelo japonês Yoshihiro Nishioka por 3 serts a 2.

Bia ainda disputa neste sábado uma partida pela segunda rodada do torneio de duplas ao lado da bielorussa Victoria Azarenka. Elas enfrentam a dupla americana Coco Gauff e Jessica Pegula.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro