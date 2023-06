Em adeus a Messi, PSG é derrotado pelo Clermont na última rodada do campeonato francês

Foi com derrota em casa e em clima de adeus a vários jogadores, além da preocupação com o goleiro Sérgio Rico, que o PSG terminou a temporada. Já com o título de campeão garantido, o time parisiense perdeu de virada, por 3 a 2, para o Clermont na noite deste sábado (3), diante de sua torcida, no Parque dos Príncipes, que foi palco de uma festa para celebrar a conquista.

Além de festejar o 11° título de campeão francês, garantido com uma rodada de antecipação, e dar adeus ao argentino Lionel Messi, o jogo foi marcado por várias homenagens ao goleiro Sergio Rico, que se encontra em estado grave.

Muitas faixas e mensagens foram exibidas nas arquibancadas para mostrar o apoio do clube e torcedores para o goleiro que continua internado em estado grave, mas estável, na Espanha, onde foi vítima de um acidente. Jogadores do PSG também atuaram parte do jogo com camisa com o nome do goleiro espanhol.

Mas horas antes da bola rolar no Parque dos Príncipes, Lionel Messi e o PSG confirmaram o que já havia sido adiantado extraoficialmente pelo próprio treinador do time, Christophe Galtier durante uma coletiva na véspera da partida.

Messi falou de sua saída em uma entrevista a um canal de televisão neste sábado. “Estou muito feliz de ter podido representar o PSG. Eu realmente amei jogar nesta equipe e com tão bons jogadores. Agradeço ao clube por esta maravilhosa experiência em Paris”, disse.

O clube divulgou um comunicado oficial sobre o fim da colaboração. Intitulado “Leo, Merci (obrigado)”, o texto ressalta as duas temporadas de Messi no clube onde foi duas vezes campeão francês e ergueu um Troféu dos Campeões. O clube lembrou que desde sua chegada, em agosto de 2021, foram 74 jogos com as cores do PSG, 32 gols e 35 passes decisivos, de acordo com o clube, que destaca também que neste período ele recebeu a sétima Bola de Ouro da carreira.

Mas a passagem do jogador não foi das mais exitosas. Ao anúncio do seu nome entre os titulares, parte da torcida vaiou enquanto outra parte aplaudia. A hostilidade da torcida ao craque começou a partir da eliminação da equipe da Liga dos Campeões nas oitavas de final contra o Bayern de Munique, e se agravou com a punição aplicada pelo clube ao jogador após uma viagem à Arábia Saudita, não autorizada pelo clube.

Durante o jogo, Messi tentou deixar sua marca na despedida, em jogadas e cobranças de falta, mas sem êxito. Na melhor oportunidade, ele recebeu uma bela assistência de Mbappé, mas de frente para o goleiro chutou por cima.

A partida

O primeiro gol da partida foi anotado por Sérgio Ramos, que completou de cabeça um cruzamento aos 16 minutos. O gol coincidiu com o momento em que torcedores exibiram nas arquibancadas uma imagem do goleiro Sergio Rico, camisa 16.

Sergio Ramos marcou seu último gol com o PSG pois também anunciou sua saída do clube após o término de seu contrato.

O PSG aumentou aos 21 minutos de pênalti sofrido por Hakimi e convertido por Kylian Mbappé. O atacante chegou a 29 gols no campeonato e terminou como artilheiro da competição.

O Clermont diminuiu aos 24 minutos, após saída errada de bola de Verrati que atrasou mal para o goleiro, Gastien se antecipou e levou a melhor na dividida com Donnarruma. O time ainda perdeu um pênalti batido para fora por Kyei antes de empatar, nos acréscimos do primeiro tempo, com Zeffane, aproveitando outra falha da zaga parisiense.

No segundo tempo, o Clermont passou à frente em rápida jogada de contra-ataque pela esquerda, aos 18 minutos. No cruzamento, Kyei completou entre os zagueiros e decretou o placar final.

Festa do título

O time visitante terminou o campeonato em 8° lugar com 58 pontos. Os quatro rebaixados foram Angers, Auxerre, Troyes e Ajaccio.

O time parisiense foi campeão com 85 pontos, apenas um a mais que o Lens, segundo colocado e também classificado para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Ao final da partida, o clube preparou uma grande festa com efeitos visuais no gramado para festejar o 11º título de campeão francês, um novo recorde no país. Vários jogadores que participaram das conquistas do clube enviaram mensagens entre eles os brasileiros Valdo, Raí, Nenê e craques como David Beckham e Javier Pastore.

A noite terminou com homenagens ao atual elenco campeão e com o capitão Marquinhos erguendo no gramado o troféu do título.

