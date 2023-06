Em nota de despedida de Messi, PSG diz que teve orgulho de ter o argentino no time

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado (3), por meio de um comunicado, a saída do argentino Lionel Messi do clube ao final da temporada, depois de dois anos na capital francesa. Messi, que no final do mês vai completar 36 anos, fará seu último jogo com a camisa do PSG neste sábado, no Parque dos Príncipes, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês.

"O clube estende seu mais caloroso agradecimento ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro, que também levantou uma Supercopa da França e dois títulos da Ligue 1", destacou o PSG em seu comunicado de despedida.

Contratado como um herói em 2021, Messi disputou 74 jogos pelo time parisiense, marcando 32 gols e dando 35 assistências, mas se despede sem dar ao clube seu grande desejo: a Liga dos Campeões da Europa.

"O Paris Saint-Germain tem orgulho de ter contado com o melhor jogador de todos os tempos e deseja a Leo muito mais sucesso na sequência de sua carreira", continua a nota.

A novela sobre o futuro de Messi se prolongou durante meses, com várias reviravoltas. Inicialmente, no final do ano passado, pouco antes da Copa do Mundo do Catar, tudo parecia caminhar para uma renovação de contrato, mas clube e jogador foram se afastando no decorrer da temporada. Até que a viagem do argentino à Arábia Saudita no início de maio, não autorizada pelo PSG, selou o divórcio.

"Sua contribuição ao Paris Saint-Germain e à Ligue 1 não pode ser subestimada e desejamos a Leo e sua família o melhor para o futuro", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, citado no comunicado. O clube conquistou seu 11° título do campeonato francês na semana passada.

Messi dá adeus ao clube parisiense num momento de preocupação na equipe. No jogo deste sábado, os jogadores do PSG usarão uma camisa em apoio ao goleiro reserva Sergio Rico, que ficou gravemente ferido em um acidente quando andava a cavalo no último domingo, na Espanha.

O nome de Rico aparecerá estampado nas camisas do time durante todo o primeiro tempo da partida. Eles também usarão uma camiseta com a imagem do goleiro reserva durante o aquecimento no estádio Parque des Príncipes. Um minuto de aplausos está programado para o 16º minuto, o mesmo número da camisa usada pelo reserva.

Sergio Rico, de 29 anos, está hospitalizado desde domingo em Sevilha, no sul da Espanha. De acordo com vários relatos da mídia, o jogador, que sofreu um trauma craniocerebral, foi internado em uma unidade de terapia intensiva no hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, e colocado sob sedação e assistência respiratória.

"As notícias são as que vocês também estão recebendo dos comunicados de imprensa emitidos pelo hospital em Sevilha. Nosso médico está em contato constante com a equipe médica (espanhola) e a família, por isso não temos mais informações", explicou o técnico Christophe Galtier em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

"Sergio é um rapaz forte, fisicamente forte, e com o que podemos fazer, estamos tentando enviar vibrações positivas e apoiar todas as pessoas próximas a ele", comentou o técnico, que também está deixando o PSG.

Contra o Clermont, para a última partida de Messi e Sergio Ramos com a camisa vermelha e azul, Galtier escalou Hugo Ekitike ao lado do argentino e de Kylian Mbappé - capitão da noite, já que Marquinos está contundido. Mbappé tentará ganhar o prêmio de artilheiro da temporada. Na defesa, o marroquino Achraf Hakimi retorna ao time titular depois de cumprir suspensão de dois jogos. Os dois "titis", o zagueiro El Chadaille Bitshiabu e Warren Zaïre-Emery, também são titulares.

