Thiago Wild perde de japonês por 3 sets a 2 e diz adeus a Roland-Garros

O brasileiro Thiago Seyboth Wild terminou sua bela campanha no Grand Slam francês ao perder para o japonês Yoshihiro Nishioka por 3 sets a 2 (parciais de 3/6, 7/6, 2/6, 6/4 e 6/0) neste sábado (3). Ele não passou da terceira rodada após ser apontado como uma das surpresas do torneio.

Elcio Ramalho, em Roland-Garros

Apesar do grande apoio da torcida nas arquibancadas, com bandeiras do Brasil e gritos de incentivo durante todo o jogo, o paranaense Thiago Seyboth Wild não conseguiu avançar para a fase final do saibro parisiense.

Depois de passar pelas três partidas do qualifying e entrar pela primeira vez no quadro principal, Thiago surpreendeu na estreia ao vencer e eliminar o russo Daniil Medvedev, número 2 mundial.

O paranaense de Marechal Cândido Rondon, número 172 do ranking da ATP, também superou o argentino Guido Pella antes de encarar o japonês Nishioka.

“Foi um torneio muito pesado, bastante longo. Acho que consegui administrar bem essa semana fisicamente e mentalmente. O nível de tênis foi muito alto. Mas eu tenho que olhar para frente agora. Roland-Garros terminou. Daqui a pouco, tenho outros torneios para jogar e começo do zero”, disse à RFI após a partida.

Jogo em cinco sets

O jogo começou equilibrado, mas o brasileiro conseguiu a primeira quebra de saque e fechou o set em 6/3. No set seguinte, aconteceram vários lances de nervosismo dos dois atletas, com raquetes arremessadas ao chão.

Nishioka chegou a ser punido por reclamação de um ponto e pela passagem para o campo adversário durante longa discussão com o árbitro. A decisão foi para o tie break e Thiago teve três sets points, mas desperdiçou e o japonês venceu por 7/6 (10-8). No terceiro set o brasileiro foi bastante sólido na quadra e dominou facilmente fechando em 6/2.

Nishioka, número 33 do ranking da ATP, conseguiu uma quebra de saque logo no início do quarto set e manteve a vantagem até vencer com 6/4. O cenário se repetiu no quinto set com Thiago cedendo o seu serviço. O brasileiro ainda cometeu uma dupla falta e viu Nishioka abrir uma vantagem de 3/0.

O apoio da torcida nas arquibancadas foi insuficiente para garantir uma reação e uma virada, e Thiago passou em branco, oferecendo a vitória fácil ao adversário no set decisivo. Visivelmente abatido e decepcionado, o brasileiro de 23 anos teve ao menos o consolo de deixar Roland-Garros ovacionado pelo público, em respeito à sua surpreendente campanha, em sua primeira participação no torneio francês.

Apesar do bom desempenho, o tenista não se considera em um novo patamar na sua carreira. “Sigo com a mesma linha de trabalho e com o mesmo objetivo de melhorar todos os dias”, finalizou o jogador, que voltará ao Brasil para definir o calendário para o restante da temporada.

