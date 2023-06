Marcelo Melo e Rafael Matos perdem nas duplas e são eliminados em Roland-Garros

O Brasil disse adeus neste domingo (4) ao torneio de duplas masculinas na terceira rodada com as derrotas do mineiro Marcelo Melo e do gaúcho Rafael Matos.

O português Francisco Cabral (direita) e o brasileiro Rafael Matos (esquerda) foram eliminados na terceira rodada do torneio de duplas de Roland-Garros. © Pierre RENE-WORMS/RFI