Bia Haddad Maia perde para Iga Swiatek e diz adeus a Roland-Garros

A tenista brasileira Bia Haddad Maia, 27 anos, enfrentou a número 1 do mundo, Iga Swiatek, 22, na quadra de saibro de Roland-Garros, nesta quinta-feira (8). A torcida brasileira apoiou a atleta do início ao fim da partida, válida pelas semifinais do Grand Slam francês. Mas a polonesa continuou sem perder nenhum set nessa campanha e venceu o jogo por 2 sets 0, parciais de 6/2 e 7/6 e está novamente na final do torneio feminino, que ocorre neste sábado (10).

Maria Paula Carvalho e Elcio Ramalho, de Roland-Garros

Antes da partida, era fácil avistar as cores verde e amarelo no complexo esportivo de Roland-Garros. A paulista Fernanda Vitale caminhava com uma bandeira do Brasil amarrada nas costas, prova do orgulho que dizia sentir. “Ela representa muito a garra e a raça das mulheres do Brasil”, destacou ao lado do companheiro Marcos Sapadjian, também grato por tudo o que a tenista já havia conquistado em nome do país. “É uma colocação histórica para o Brasil. Olha, eu estou surpreso. Cada etapa que ela avança a gente fala que tem esperanças de ela chegar lá”, disse à reportagem.

Fernanda Vitale e Marcos Sapadjian vieram de São Paulo para torcer por Beatriz Haddad Maia em Roland-Garros. Em 8 de junho de 2023. © RFI

Bia dizia se sentir preparada para o desafio. Para chegar até a semifinal, a brasileira número 14 do ranking mundial, conseguiu vencer a tunisiana Ons Jabeur, número 7 do mundo, por 2 sets a 1.

“Faz tempo que a gente não tem um ídolo brasileiro avançando numa semifinal de Roland Garros, a gente quer acreditar que vai chegar lá de novo. Vamos lá, vamos Bia!”, incentivava Sapadjian.

Um coro que se espalhou pela quadra Philippe-Chatrier, lotada nesta tarde ensolarada e quente em Paris.

O jogo contra Iga Świątek, atual campeã de Roland-Garros, foi o maior desafio da carreira de Bia, já que a polonesa é um dos principais nomes do tênis feminino. A atleta também tem o título do US Open de 2022. E não havia perdido nenhum set na atual campanha.

O jogo

Antes do início da partida, um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque em Annecy, no sudeste da França, em que um homem deixou ao menos seis pessoas feridas, entre elas quatro crianças.

Com o início da partida, Bia mostrou as garras logo de cara e começou quebrando o serviço da adversária, que não pontuou no primeiro game. A torcida vibrou com a disposição da brasileira, sempre muito concentrada.

Mas a polonesa logo reagiu e virou o placar. Na sequência, Bia aproveitou um erro de Iga para deixar tudo igual de novo no placar, 2/2.

Os gritos de torcedores nas arquibancadas, muitos deles exibindo bandeiras e vestidos de verde amarelo, ecoaram mais forte e a cada oportunidade a quadra Philippe-Chatrier vibrava ao ritmo de “olé, olé, olé, olá, Bia, Bia”…

A brasileira tentava se impor com um jogo agressivo, mas Iga Swiatek não se abalou e mostrando mais eficiência, quebrou o saque de Bia para fazer 3/2, e depois embalou.

Apesar do apoio da torcida e de belas jogadas, Bia não resistiu ao jogo consistente e sólido da número 1 e atual campeã do torneio, que fechou o set em 6/2.

A brasileira Beatriz Haddad Maia durante jogo contra a polonesa Iga Swiatek, que a eliminou do torneio de Roland-Garros. © Pierre René-Worms/RFI

Batalha dura

Bia começou o segundo set muito ofensiva e arriscando subidas à rede, saiu na frente. Aproveitando o bom momento e muito concentrada, ela chegou a abrir 3/1, antes de ver a polonesa reagir.

Com lances espetaculares, as duas tenistas travaram uma dura batalha na quadra central. A brasileira teve chances de fechar o set, mas viu mais uma vez Iga mostrar toda a sua força. Bia chegou a salvar um match point e a ficar em vantagem no tie-break, mas foi superada com 9-7, amargando a derrota por 2 sets a 0.

A polonesa Iga Swiatek elimina a brasileira Bia Hadad Maia, em Roland-Garros, nas semofinais. Em Paris, em 8 de junho de 2023. © Pierre RENE-WORMS

Despedida calorosa

Ao fim da partida, Bia recebeu uma calorosa despedida do público, dizendo adeus à quadra que consagrou o tênis brasileiro com Gustavo Kuerten e ao torneio parisiense, que viu a ascensão de uma tenista que fez história ao chegar pela primeira às semifinais de um Grand Slam.

Um resultado que não decepcionou os brasileiros presentes. “A Bia foi fantástica o torneio inteiro. A gente fica um pouco triste por conta da derrota, mas feliz pelo todo que ela fez, foi fantástico para gente”, disse à reportagem Cassio Dantas, que veio da Paraíba.

“A Bia é fera demais, mas infelizmente a Iga jogou muito”, confirma Rafael Milani, que vive na França. “Mas estamos felizes pela Bia, ela foi muito longe. E temos muita confiança pelos próximos jogos dela”, completou.

Com a vitória, Iga Swiatek chega à terceira final de Roland-Garros e vai defender seu título no sábado (10) contra a tcheca Karolina Muchova.

