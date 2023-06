Polonesa Iga Swiatek vence tcheca na final e é tricampeã de Roland-Garros

Número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek ergueu neste sábado (10) seu terceiro troféu de campeã do saibro parisiense ao derrotar a tcheca Karolina Muchova por 2 sets a 1 (parciais de 6/2 , 5/7 e 6/4) em 2h46 de jogo. Com essa vitória, ela se iguala à belga Justine Henin, até então a última tenista a manter o título e se tornar tricampeã do Grand Slam francês.

Elcio Ramalho, de Roland Garros

A polonesa chegou à final depois de eliminar a brasileira Bia Haddad Maia por 2 sets a 0 e com a garantia de manter seu lugar de número 1 do ranking, já que a belorussa Aryna Sabalenka, número 2 mundial, perdeu na semifinal para Karolina Muchova.

Este foi o segundo confronto entre as duas tenistas. A tcheca venceu Iga no torneio de Praga, em 2019, antes da ascensão fulgurante da polonesa no circuito.

Aos 26 anos, a tcheca, número 43 do ranking no início do torneio, disputou sua primeira final de Grand Slam na carreira. E surpreendentemente, deu muito trabalho para a polonesa, campeã das edições de 2020 e 2022.

Com o resultado desta edição, Iga, 22 anos, amplia sua impressionante marca de títulos e vitórias em Roland-Garros, tendo perdido apenas uma partida no saibro parisiense, em 2021, nas quartas de final, para a grega Maria Sakkari.

O jogo

Franca favorita, Iga Swiatek começou na frente quebrando o serviço da tcheca, que cometeu vários erros. Em apenas 10 minutos, a polonesa já vencia por 3/0, mostrando pouca dificuldade diante da adversária. Muchova tentou reagir, mas muito à vontade na quadra, a número 1 fechou com muita tranquilidade em 6/2.

No segundo set, a polonesa voltou a quebrar o primeiro serviço da oponente, que tinha dificuldade em impor seu jogo, e a mesma sequência se repetiu, com uma vantagem de 3/0. Mas o que parecia ser uma vitória bem encaminhada, acabou se revelando um combate duro, mais difícil do que previsto.

Muchova esboçou novamente uma reação com a ajuda do público e quebrou o serviço de Swiatek, chegando a empatar e depois virar o jogo numa dupla falta da polonesa para fazer 5/4. Com grandes jogadas que fizeram o público aplaudir de pé, a tcheca fechou o segundo set por 7/5.

No terceiro e decisivo set, Iga Swiatek começou cedendo o serviço após uma dupla falta e Karolina Muchova aproveitou o bom momento para abrir 2/0. Mas a número 1 não demorou e chegou a virar para 3/2, fazendo os torcedores agitarem bandeiras polonesas e gritarem palavras de apoio.

No entanto, mostrando muita garra e determinação, Muchova voltou a ficar na frente ao quebrar pela segunda vez o serviço da polonesa, 4/3. Dali para frente só deu Iga. Ela voltou a virar o placar e conseguiu fechar com 6/4, para delírio dos seus fãs.

Premiação

Iga Swiatek recebeu o troféu Suzanne Lenglen das mãos de Chris Evert, americana que há 40 anos ergueu na mesma quadra seu quinto troféu de Roland-Garros, de um total de sete no saibro parisiense: um recorde.

Primeira a falar, Karolina Muchova, muito emocionada e em lágrimas, agradeceu aos organizadores e à torcida por ter vivido momentos que descreveu como “incríveis”. "Eu não estaria aqui se não fosse o apoio de cada de um de vocês. Nunca tinha vivido isso, foi mágico”, declarou.

A polonesa elogiou a trajetória e o grande jogo da adversária na final, antes de agradecer e se desculpar com sua equipe. “O tênis é um esporte individual, mas se não fossem vocês eu não estaria aqui. Desculpe por às vezes ser um pouco difícil”, brincou a tenista que exibiu um lacinho com as cores da Ucrânia no boné usado na premiação. “Adoro estar aqui, é meu torneio preferido”, acrescentou.

A tenista chegou a derrubar a tampa do troféu Suzanne Lenglen antes de erguê-lo e exibi-lo para todos os presentes na quadra central do torneio.

Este foi o quarto título em Grand Slam para a polonesa, e o terceiro de Roland-Garros. Ela também foi campeã do US Open, em 2022.

Com a derrota, a tcheca Karolina Muchova se torna a 16ª melhor tenista da atualidade e faz com que Bia Haddad Maia seja a número 10 do mundo, sua melhor posição alcançada na carreira.

