Djokovic vence terceiro Roland-Garros e entra na história do tênis com recorde de 23 títulos de Grand Slam

Uma vitória para entrar para a história. Ao derrotar o norueguês Casper Ruud neste domingo (11) por 3 sets a 0, (parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/5), o sérvio Novak Djokovic ergueu seu terceiro troféu de campeão de Roland-Garros e se tornou o maior recordista de Grand Slams com 23 troféus.

Elcio Ramalho, de Roland Garros

Muito emocionado, Novak Djokovic falou primeiro em francês de sua emoção de ter alcançado mais uma marca histórica na carreira. “Estou evidentemente muito feliz, e também muito contente de estar aqui neste momento muito especial da minha vida com vocês. Este torneio é o mais difícil de ganhar em toda a minha carreira. Estou muito emocionado e esta quadra é muito especial”, afirmou.

Antes do tradicional discurso para celebrar a conquista, Djokovic recebeu da Federação Francesa de Tênis (FFT) uma miniatura do troféu Os Mosqueteiros, com todas as 23 conquistas gravadas de todos os pisos.

“É muito difícil de explicar a que ponto você é tão forte. Estou contente de ser o primeiro a te felicitar”, disse Casper Ruud a Novak Djokovic durante a cerimônia de premiação.

Aos 36 anos, o sérvio também se torna o primeiro tenista a ganhar pelo menos três vezes os torneios que formam o Grand Slam: o Aberto da Austrália (10), Roland-Garros (3), Wimbledon (7) e o US Open (3).

Djokovic também conquistou outra marca histórica na carreira: ao entrar em quadra, ele disputou sua 34ª final de Grand Slam, feito que o fez ultrapassar Serena Wiliams (33) e igualar o recorde da americana Chris Evert.

Favoritismo confirmado

Com a desistência de Rafael Nadal, devido a uma lesão, o sérvio, 3° no ranking mundial, entrou na lista dos potenciais candidatos ao título, tanto pela experiência quanto pelo nível de tênis. O favoritismo aumentou depois de ter despachado na semifinal o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 mundial.

O sérvio já tinha um retrospecto muito favorável contra Casper Ruud, por ter vencido, sem perder nenhum set, as quatro partidas contra o norueguês, sendo duas delas em torneios de saibro, piso do torneio parisiense.

Foi a primeira vez que os dois se enfrentaram em Paris e também em uma partida de Grand Slam.

Aos 24 anos, Casper Ruud também entrou na quadra em busca de entrar para a história como o primeiro norueguês a erguer um troféu de um dos quatro principais torneios do circuito.

Na edição passada, ele também chegou à final, mas foi superado pelo rei da terra batida, Rafael Nadal, que ao vencê-lo ergueu seu 14° troféu de Roland-Garros. O norueguês também disputou e perdeu o US Open em 2022.

O jogo

Casper Ruud começou bem a partida, quebrando serviço do adversário e abrindo 3/0. O sérvio reagiu e chegou a empatar em 4/4.

O norueguês foi confirmando seus serviços e, com lances geniais e surpreendendo Djokovic, foi conquistando o público. O jogo ficou muito equilibrado e só foi decidido no tie break. O sérvio, mais constante e diante dos erros de Ruud, fechou com 7/6 (7-1) após 1h21.

O norueguês parece ter sentido o golpe e teve uma baixa de rendimento no início do segundo set, cedendo seu serviço e vendo o sérvio disparar no placar, chegando a 4/1. Casper Ruud ainda chegou a salvar dois set points e confirmar seu serviço, mas sem ter forças para impedir o adversário de fechar em 6/3, deixando o sérvio ainda mais próximo do título.

Ruud voltou mais aplicado e sólido, deixando o terceiro set bem equilibrado. Contando mais uma vez com o apoio da torcida, o norueguês só teve quebra de serviço no final, deixando Djokovic com a oportunidade de fechar o set em 7/5 e o jogo em 3 sets a 0 após 3h13 de partida.

Dois tricampeões

O troféu Os Mosqueteiros, atribuído ao vencedor, foi entregue pelo ex-tenista francês Yannick Noah, que este ano celebra 40 anos da conquista de seu título no saibro parisiense.

Noah, último francês a ganhar o torneio no saibro parisiense, recebeu uma série de homenagens durante a quinzena do torneio, inclusive o lançamento de um documentário com a participação de seus sete adversários na conquista de 1983.

A edição 2023 de Roland-Garros consagrou dois tricampeões, uma vez que no sábado (10) a polonesa Iga Swiatek ergueu seu terceiro troféu do Aberto da França após vitória sobre a tcheca Karolina Muchova por 2 sets a 1.

