Manchester City sofre, mas vence Inter e é campeão da Europa pela primeira vez

O favoritismo foi confirmado em campo na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Mas, para realizar o sonho e conquistar o continente pela primeira vez na história, o poderoso Manchester City de Pep Guardiola teve que sofrer. Vitória magra por 1 a 0 neste sábado (10), em Istambul, diante de uma Inter de Milão guerreira, com direito a bola na trave e boas defesas do goleiro brasileiro Ederson, um dos destaques do jogo.

Tiago Leme, de Istambul especial para a RFI

O City conquistou a tríplice coroa na temporada, após também ganhar o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra. Em seu sétimo ano no clube, Guardiola faturou o tri da Champions na carreira, depois de vencer em 2009 e 2011 com o Barcelona.

Autor do gol, o meio-campista espanhol Rodri foi eleito o melhor jogador da final. “É uma honra, um trabalho de muitos anos neste clube, um trabalho incrível nos últimos anos. Eles confiaram em mim para vir aqui. Foi uma mudança, uma nova cultura para mim. E então, o que eu estou vivendo agora, marcando esse gol, o gol mais importante da história desse clube... Que temporada. Nós merecemos”, disse em entrevista após a partida.

Com a bola rolando, a sólida defesa do time italiano impôs dificuldades ao City, o melhor ataque da competição. No primeiro tempo, foram 4 finalizações para cada equipe. O artilheiro Haaland teve a melhor chance de um lado, e Brozovic assustou do outro. Aos 35 minutos, De Bruyne saiu de campo machucado. O meia belga sentiu a coxa e deu lugar a Phil Foden.

Inter teve boas chances

Na segunda etapa, Simone Inzaghi trocou Dzeko por Lukaku. Mas foi Lautaro Martinez quem teve grande oportunidade de marcar logo depois. Aos 23 minutos, Rodri balançou as redes. O gol do título saiu após passe de Bernardo Silva pela direita e desvio em Acerbi.

Em busca do empate, a Inter se mandou à frente e teve boas chances. Di Marco cabeceou no travessão. E Lukaku parou em Ederson duas vezes. Com isso, a esperança do tricampeonato acabou para os italianos.

No fim, explosão de alegria dos ingleses no estádio Olímpico Atatürk com o título inédito. O grito de campeão da Champions League enfim saiu da garganta dos torcedores e jogadores do City. Depois da decepção com a derrota na final de 2021 para o Chelsea, o capitão Gundogan levantou a taça de 2023 na Turquia, e o Manchester City entrou na galeria de campeões da Europa, o sexto time da Inglaterra a conquistar o continente.

