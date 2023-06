Desorganizada, seleção brasileira perde para Senegal e segue à espera de Ancelotti

No terceiro amistoso após a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira sofreu sua segunda derrota. Nesta terça-feira, a equipe perdeu para Senegal, por 4 a 2, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em mais uma partida com ações contra o racismo. Foi a primeira vez que o Brasil tomou mais de três gols em um jogo desde os 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014.

Publicidade Leia mais

Tiago Leme, de Lisboa, para a RFI

Com atuação fraca, erros defensivos e um time desorganizado em campo, a seleção comandada pelo interino Ramon Menezes continua à espera do técnico Carlo Ancelotti. O treinador italiano do Real Madrid deve assumir o cargo na CBF apenas no ano que vem.

Com o apoio do público brasileiro em Portugal, o Brasil abriu o placar aos 10 minutos, com gol de cabeça de Lucas Paquetá, após cruzamento de Vinícius Júnior. Ainda antes do intervalo, Senegal empatou com um belo chute de Diallo.

No início do segundo tempo, o time africano virou com gol contra de Marquinhos, que tentou cortar uma cabeçada de Sarr em boa jogada de Mané. Aos 9 minutos, Mané acertou o ângulo, fez um golaço e ampliou para os senegaleses. Logo na sequência, Marquinhos descontou em uma finalização esquisita que encobriu o goleiro.

O Brasil ainda tentou pressionar em busca do empate, mas não teve sucesso. Os jogadores chegaram a pedir um pênalti em um toque de mão após cabeçada de Rony. Nos acréscimos, em um contra-ataque, Jackson foi derrubado pelo goleiro Ederson na área. Mané cobrou o pênalti e definiu a vitória de Senegal: 4 a 2.

À espera de Ancelotti

Após a partida, Ederson foi questionado se a indefinição sobre o novo treinador está atrapalhando o foco do time. “Não, pelo contrário, isso é fora de questão. Tendo que reconhecer que não foi um jogo bom. A equipe foi um pouco passiva, faltou o time ser mais agressivo. E Senegal está de parabéns pelo resultado, porque eles chegaram duro, chegaram firmes, é o que faltou para a gente. A gente teve a bola no pé, mas não fomos muito agressivos. E o resultado foi o que foi”, disse o goleiro do Manchester City.

Ramon Menezes, que é técnico da seleção sub-20, explicou que ainda não sabe se continuará provisoriamente no comando da seleção principal. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deve anunciar nas próximas semanas o planejamento para uma comissão técnica interina até a chegada de Ancelotti.

“Agora, neste momento, paro para descansar. Vou esperar o contato do presidente, para sentar, para conversar, para ver minha posição dentro da CBF e sempre com objetivo de ajudar. Acho que isso faz parte da minha personalidade, que é coragem. Estou aqui para ajudar a seleção brasileira. Todas às vezes que o presidente precisar, vou estar à disposição”, disse Ramon.

A seleção brasileira volta a jogar em setembro, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa de 2026, contra Bolívia e Peru.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro