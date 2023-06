Olimpíadas de Paris 2024: apenas torcedores dos camarotes VIP poderão consumir álcool nos estádios

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 confirmaram nesta terça-feira (27) que o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios será proibido durante o evento. Apenas os torcedores que estiverem em camarotes VIP poderão beber durante as competições.

Em 2022, na Copa do Mundo do Catar, país de maioria muçulmana, o consumo de bebidas alcoólicas também foi alvo de uma regulamentação muito rígida.

A restrição é ligada à lei Evin, uma legislação que restringe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios do país. Promulgado em janeiro de 1991, o texto visa combater o tabagismo e o alcoolismo, e limita, por exemplo, o direito de fazer propaganda de bebidas alcoólicas, além de proibir a comercialização de vinho, cerveja e champanhe "em todos os estabelecimentos para atividades físicas e esportivas".

Algumas exceções, em caso de pedido especial dos organizadores, são possíveis. É o caso dos times de rugby que conseguiram uma autorização para vender álcool à margem dos jogos durante toda a temporada. No entanto, essa exceção tem um limite de competições por ano e, por essa razão, o comitê olímpico abandonou a ideia de solicitar uma flexibilização.

“Paris 2024 organizará mais de 700 competições em 15 dias”, lembrou o porta-voz do comitê. E a lei só concede isenção para dez eventos por organizador e por ano na mesma cidade, explicou.

Porém, nem todos serão tratados da mesma maneira e alguns torcedores poderão celebrar a vitória de seus atletas favoritos sem restrição: como os espaços privatizados e os camarotes VIP se beneficiam de uma legislação diferente, quem frequentar essas áreas poderá degustar sua cerveja ou sua taça de champanhe sem problema.

Patrocínios em jogo

Durante os Jogos Olímpicos no Rio (2016) e Londres (2012), os torcedores puderam assistir às competições bebendo sem restrições. Até porque em ambos os jogos marcas de cerveja faziam parte dos patrocinadores: Skol no Brasil e Heineken no Reino Unido.

Já no Japão, o consumo de bebidas alcoólicas estava previsto sem restrições e a marca de cerveja Asahi deveria ser uma das parceiras oficiais dos jogos de 2020. Mas como a competição acabou sendo realizada com um ano de atraso e praticamente sem torcedores em razão da pandemia de Covid-19, o consumo de álcool também foi suspenso.

Na Copa do Mundo do Catar, país de maioria muçulmana e onde o consumo de bebidas alcoólicas tem uma regulamentação bastante rígida, mas que tinha uma marca de cerveja entre seus patrocinadores, os organizadores tiveram que encontrar uma solução que agradasse a todos. As autoridades do emirado e da Fifa anunciaram às vésperas da abertura do evento proibição da venda de cerveja nos arredores dos estádios. No entanto, foram criadas zonas de consumo de álcool com horários específicos. Além disso, a marca de cerveja Budweiser, uma das patrocinadoras do Mundial, manteve a venda do produto sem álcool nos estádios.

(Com informações da AFP)

