Christophe Galtier, técnico do PSG, é detido na França acusado de discriminação

O técnico francês Christophe Galtier, que se prepara para deixar o Paris Saint-Germain (PSG), foi detido junto com seu filho nesta sexta-feira (30). A prisão preventiva faz parte de uma investigação sobre comentários considerados discriminatórios feitos por ele na época em que era treinador do OGC Nice.

Christophe Galtier e seu filho John Valovic-Galtier, agente de jogadores, estão sob "custódia policial desde as 8h45", informou o promotor público de Nice, Xavier Bonhomme.

A detenção faz parte de uma investigação preliminar aberta em meados de abril por suspeitas de "discriminação com base em uma suposta raça ou religião" contra Christophe Galtier, quando ele esteve à frente do time do sul da França, entre 2021 e 2022. Não há detalhes sobre as razões da prisão de seu filho.

O caso veio à tona após a revelação pela imprensa de um e-mail com uma denúncia recebida pela direção do clube de Nice. O ex-diretor de futebol do time, Julien Fournier, com quem Galtier estava em conflito, é apontado como autor da mensagem.

Segundo o texto, Galtier teria dito que "deveríamos levar em conta a realidade da cidade e que não poderíamos ter tantos negros e muçulmanos no time". Ainda de acordo com o email, Galtier teria exprimido seu desejo de mudar a composição da equipe, "especificando que queria limitar o número de jogadores muçulmanos o máximo possível".

Galtier nega acusações

“Estou profundamente chocado com as palavras que me são atribuídas, veiculadas por alguns de forma irresponsável”, rebateu Christophe Galtier quando as acusações foram lançadas. Ele chegou a apresentar uma queixa em 21 de abril por ameaças de morte e difamação contra Julien Fournier e contra dois jornalistas, informou seu advogado, Olivier Martin.

Fournier, mas também vários jogadores e dirigentes do OGC de Nice, entre eles o presidente do clube, Jean-Pierre Rivère, e o ex-treinador Didier Digard, já foram ouvidos pelos investigadores. A Procuradoria de Nice prometeu divulgar mais informações sobre o caso ainda nesta sexta-feira.

Despedida do PSG

Aos 56 anos, Galtier foi informado no início de junho que não cumpriria seu segundo ano de contrato com o PSG, apesar de ter conquistado o 11° título do campeonato francês. Ex-zagueiro do Olympique de Marseille, onde nasceu, Galtier também foi treinador do Saint-Etienne e do Lille, time com o qual conquistou o título de campeão da França em 2021. Na temporada seguinte, ele levou o OGC Nice à final da Copa da França, antes de ingressar no PSG em julho de 2022, no lugar do argentino Mauricio Pochettino.

(Com informações da AFP)

