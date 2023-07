Tcheca Marketa Vondrousova derrota tunisiana Ons Jabeur na final feminina de Wimbledon.

A tenista tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do mundo, se sagrou campeã do torneio de Wimbledon neste sábado (15), ao derrotar na final a tunisiana Ons Jabeur (6ª). Vontrousova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 20 minutos.

Com o título, a tcheca entrará no Top 10 do ranking da WTA na próxima segunda-feira, na décima posição. Até então, sua melhor classificação era o 14º posto, alcançado em 2019, ano em que foi finalista em Roland Garros.

Além disso, ela se torna a primeira jogadora a ser campeã do tradicional torneio sem ser cabeça de chave.

Na final deste sábado, Jabeur começou melhor e conseguiu uma quebra de serviço logo na primeira oportunidade para abrir 2-0, mas não conseguiu manter a vantagem.

Quando vencia por 4-2, perdeu quatro games consecutivos cometendo muitos erros não forçados e deixou o primeiro set escapar.

O segundo set começou com Vondrousova quebrando o serviço da tunisiana, que, com o apoio do público, se recuperou e virou o placar para 3-1.

Mantendo-se fria, a tcheca reequilibrou as ações e, quando o set estava empatado em 4-4, conseguiu uma quebra crucial para sacar para o jogo no game seguinte.

Vitória após duas cirurgias

Vondrousova, de 24 anos, só tinha vencido dois jogos na grama em sua carreira antes de chegar a Wimbledon nesta temporada, após se recuperar de duas cirurgias no punho.

"O tênis é uma loucura", disse visivelmente emocionada, lembrando que há um ano estava com o braço engessado se recuperando de lesão.

"Estas duas semanas foram cansativas, mas foi incrível e estou muito orgulhosa", afirmou a tcheca, antes de agradecer a sua equipe e a seu marido pelo apoio para conseguir esta vitória na véspera de seu primeiro aniversário de casamento.

"Ons, você é uma inspiração para todas nós, espero que você ganhe um dia. Você é uma pessoa incrível e está fazendo um trabalho incrível", disse Vondrousova sobre sua adversária na final.

Por sua vez, Jabeur, de 28 anos, perde sua segunda final consecutiva no torneio londrino e sofre sua terceira derrota em uma decisão de Grand Slam, depois de ter ficado com o vice-campeonato do US Open no ano passado.

"Isto é muito, muito duro", reconheceu a tunisiana. "Acho que é a derrota mais dolorosa da minha carreira", afirmou em lágrimas a tenista, que buscava ser a primeira mulher árabe e africana a ser campeã em Wimbledon.

"Hoje vai ser um dia difícil para mim, mas não vou desistir e voltarei mais forte", afirmou Jabeur.

Em 2022, ela foi derrotada na final pela cazaque Elena Rybakina, a quem eliminou este ano nas quartas de final.

