Espanhol Carlos Alcaraz, 20 anos, vence final de Wimbledon contra o sérvio Djokovic

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se sagrou campeão de Wimbledon neste domingo (16), ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic (2º), que não perdia na quadra central do All England Club desde 2013. Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 e 6-4, em quatro horas e 42 minutos.

Carlos Alcaraz deita na quadra de Wimbledon após derrotar Novak Djokovic, neste domingo (16/07/23). REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais Carlos Alcaraz derrotou o heptacampeão Novak Djokovic, destruindo o sonho do sérvio de igualar o recorde de 24 títulos de Grand Slam. Alcaraz, número um do mundo, recuperou-se de perder o primeiro set e salvar um set point no segundo para vencer por 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4 após quatro horas e 42 minutos na quadra central. Foi o segundo torneio importante para o espanhol de 20 anos, após seu título no Aberto dos Estados Unidos no ano passado, tornando-se o terceiro campeão masculino mais jovem de Wimbledon. O resultado também provocará especulações sobre o início de uma mudança geracional para substituir, talvez, o trio formado pelos veteranos Djokovic, de 36 anos, Roger Federer que já se aposentou e Rafael Nadal, cada vez mais longe das quadras. O campeão do Aberto da Austrália e do Aberto da França, Djokovic, tentava igualar o recorde de Federer de oito títulos em Wimbledon e igualar a marca de Margaret Court de 24 Slams. Quando Djokovic venceu seu primeiro torneio importante no Aberto da Austrália em 2008, Alcaraz ainda nem tinha completado cinco anos. Djokovic estava jogando em sua nona final em Wimbledon e 35ª nos campeonatos, enquanto para Alcaraz foi apenas um segundo no Slams após seu triunfo no Aberto dos Estados Unidos. O sérvio foi para a partida sem perder na quadra central desde a derrota na final de 2013 para Andy Murray e acertou com precisão implacável no primeiro set. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI