Goleada do Brasil aumenta pressão sobre seleção francesa, que pode entrar desfalcada no sábado

A goleada de 4 a 0 do Brasil contra o Panamá, nesta segunda-feira (24), deixou em alerta a seleção francesa, próxima adversária das brasileiras no grupo F. A imprensa francesa destaca a vitória convincente do Brasil e os três gols de Ary Borges, enquanto busca soluções para o possível desfalque da estrela francesa e capitã da equipe Wendie Renard.

A meio-campista Ary Borges comemora seu terceiro gol contra a seleção do Panamá, na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina

"O Brasil será um adversário difícil para as 'Bleues' em sua próxima partida", destaca o jornal L'Equipe, usando o apelido dado às jogadoras francesas. "Após 45 segundos de jogo, a única pergunta era quanto tempo o Panamá resistiria a essas brasileiras, em nível muito superior", continua o texto do diário esportivo.

A França, que mesmo favorita empatou contra a Jamaica em sua estreia, enfrenta as brasileiras no próximo sábado (29).

"As Bleues estão avisadas. Vinte e quatro horas depois do seu tropeço inicial, a seleção brasileira, principal rival da França no grupo F, deu uma lição de futebol", analisa o site especializado Footeuses.

O técnino francês, Hervé Renard, estava em Adelaide, e assistiu de perto aos três gols de Ary Borges e o placar de 4 a 0 do Brasil contra o Panamá. O placar elástico, inclusive, é apontado como uma grande vantagem do Brasil, que sai bem à frente no saldo de gols do grupo.

Wendie Renard pode não jogar contra o Brasil

O francês L'Equipe lista as opções para substituir a capitã Wendie Renard na defesa. A estrela da seleção francesa sentiu dores musculares e teve de passar por exames.

O jogo de sábado, em Brisbane, será crucial para o destino das francesas. "Uma vitória faria com que as francesas ultrapassassem as brasileiras na classificação, mas uma derrota acabaria de vez com suas esperanças de terminar no topo do grupo", sublinha a agência francesa AFP.

