Paris 2024 terá Fan Zones com atividades gratuitas e telões espalhados pela cidade

Nesta quarta-feira (26), a França estará a um ano da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas, desde a véspera, a imprensa traz reportagens especiais sobre a Olimpíada. Os jornais Le Figaro e Le Parisien publicam entrevistas de Tony Estanguet, presidente do comitê organizador francês (Cojo), e indicações sobre as principais Fan Zones na capital.

As festividades começarão em 8 de maio de 2024, com a chegada da tocha olímpica a Marselha. A partir desta data, até 26 de julho, haverá uma programação diária de atividades nas cidades-sede.

Em Paris, serão criadas três grandes Fan Zones e outras menores. No Champions Park (parque dos campeões), localizado no bairro do Trocadero (16° distrito, a oeste da capital), medalhistas de todo o mundo compartilharão suas experiências com o público a partir das 17 horas, todos os dias da semana.

Na zona norte da cidade, em La Vilette (19° distrito), o Club France receberá atletas franceses diariamente para atividades com o público organizadas pelas federações esportivas. A prefeitura de Paris terá, por sua vez, sua tradicional Fan Zone no 1° distrito. Na maioria dos espaços, a capacidade de público estimada é de 500 torcedores, com entrada gratuita.

Paris tem 20 bairros e o mesmo número de subprefeituras. Em cada distrito, haverá pelo menos um local dedicado aos Jogos, seja com telões para a transmissão ao vivo de competições ou espaços para atividades esportivas e culturais. Assim, já estão definidos pontos de encontro do público em frente à estação de trem de Monparnasse, na subprefeitura do 15° distrito, no parque Martin-Luther-King (17°) ou no parque Valbon, na cidade vizinha de Saint-Denis, que também acolherá uma parte das provas e a sede do Comitê Olímpico.

De metrô ou bicicleta

Em relação aos transportes, os organizadores trabalham com a meta de reduzir à metade as emissões de carbono. As autoridades querem o menor número possível de carros em circulação. Por isso, prometem que todos os locais de competição serão acessíveis por metrô, trens de subúrbio e ciclovias.

Ao menos cem novas estações de aluguel de bicicleta serão instaladas na região parisiense. Os usuários poderão contar com 400 km de ciclovias. A rede Vélib', que tem convênio com a prefeitura, irá reforçar seu serviço com 21 mil bicicletas de aluguel, enquanto outras empresas privadas vão completar a oferta com 20 mil bicicletas adicionais.

Grupo de luxo encerra clube de patrocinadores

A conclusão do contrato do sexto e último patrocinador dos Jogos – o grupo LVMH, das marcas Chaumet, Sephora, Louis Vuitton, Dior e Berluti – praticamente fechou o orçamento de € 1,2 bilhão de parceiros do setor privado.

O grupo de luxo irá investir € 150 milhões para veicular sua imagem nas arenas olímpicas ao lado da operadora de telefonia Orange, da fornecedora de energia EDF, do laboratório farmacêutico Sanofi, do banco BPCE e da rede de supermercados Carrefour.

