Tocha olímpica de Paris 2024 será futurista e “verde”, explica autor do design

A tocha da Olimpíada de Paris, que começa daqui a um ano, vai refletir um valor que norteou o desenho do objeto – a igualdade. "Por isso, o seu desenho simétrico", que explicou à RFI o designer da tocha, o francês Mathieu Lehanneur.

A imagem da tocha foi revelada nesta terça-feira (25). “Estou muito orgulhoso, ela é exatamente como eu sonhei”, declarou Lehanneur.

As exigências do comitê foram simples e sucintas, como relata o designer. A tocha não podia ser pesada (a versão final tem 1,5 kg), a altura deveria ser de cerca de 70 cm e, o mais importante, com uma chama que não se apagasse no percurso, que começa na Grécia e termina na França.

Um dos conceitos que inspiraram Lehanneur foi a igualdade. Por isso, a tocha é perfeitamente simétrica, ou seja, ela foge completamente do formato tradicional. “Ela reflete a igualdade no tratamento e ambições dos atletas olímpicos e paralímpicos”, cita como exemplo. “Assim como a paridade, que estará no mesmo número de atletas homens e de mulheres”, explica.

“Tocha verde”

Lehanneur explica que a tocha levou seis meses para ser fabricada. “Ela é feita de aço reciclado a 100%. Ou seja, um aço que já teve uma vida precedente. O metal é fundido de novo e formatado em placas. Não só queríamos o aço reciclado, mas que a tocha contivesse o menor número de matérias possível. Com isso temos uma tocha leve, que vai facilitar os revezamentos, além de ter uma pegada de carbono reduzida”.

O designer contou à RFI que o número de cópias foi bastante reduzido para a próxima Olimpíada. Ao invés de 10 mil a 12 mil exemplares, como tem sido, Paris terá duas mil tochas.

A tocha para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 foi revelada nesta terça-feira, 25 de julho de 2023. © Paris 2024 Organising Committee

A tocha olímpica vai ser acesa em Olímpia, na Grécia. De lá, ela chega à Franca pelo Mediterrâneo, em Marselha. Em seguida, ela percorre mais de 60 regiões na França e de barco segue para Martinica e Guadalupe, para depois retornar a Paris.

O aço reciclado será fundido em Chateauneuf, na região do Loire, para depois ser laminado em Florange (Moselle) e cortado em chapas em Woippy (também em Moselle). As placas serão moldadas por ourives, que vão implantar componentes como o queimador.

Dos dois mil exemplares, 1.500 serão para os Jogos Olímpicos, e 500 para os Paralímpicos.

A pira olímpica ainda está sendo construída, contou Lehanneur à RFI e só deverá ser vista pelo público no dia da abertura dos Jogos, daqui a um ano.

