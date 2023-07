Léon Marchand, o fenômeno francês da natação que segue os passos de Phelps

O francês de 21 anos está batendo recorde atrás de recorde durante o campeonato mundial de natação em Fukuoka, no Japão, que termina no próximo dia 30 de julho. Depois de levar o título nos 400m medley no domingo, superando a marca mundial de Michael Phelps, e no 200m nado borboleta na quarta-feira (26), Léon Marchand venceu nesta quinta-feira (27) os 200m medley.

O nadador francês Léon Marchand, antes da final dos 200m borboleta masculino no Campeonato Mundial de Natação em Fukuoka, Japão. AP - Eugene Hoshiko

Texto por: RFI

O "fenômeno de Toulouse", no sul da França, como vem sendo chamado Léon Marchand, obteve a medalha de ouro nesta quinta com o tempo de 1'54"82", o terceiro melhor da história da natação. Para o jovem nadador, a semana de competição no Japão é "uma bela preparação" para a Olímpiada em Paris, em 2024. "O que estou fazendo atualmente me ajuda a gerenciar a pressão, a nadar mais rápido na final, à noite, e aproveitar esse momento. Adoro nadar e isso não vai mudar daqui um ano", diz. Léon Marchand é filho de um casal de nadadores campeões. Seu pai, Xavier Marchand, é vice-campeão do mundo de 200m medley, e sua mãe, Céline Bonnet detém o recorde francês dos 100m e 200m medley. O jovem nadador cresceu e treinou em um clube de Toulouse desde criança e, aos 17 anos, já era campeão francês dos 200m nado borboleta. Alguns meses mais tarde, ele ganhou a medalha de bronze nos 400m medley no campeonato mundial categoria júnior, em Budapeste. Depois de várias conquistas, em 2021 o francês começou a trabalhar com Bob Bowman, o ex-treinador de Michael Phelps, que detém 23 títulos olímpicos. Em 2022, o novo prodígio se tornou campeão do mundo de 400m medley, registrando o segundo recorde da história, somente atrás de Phelps. Atualmente, ele estuda informática na universidade do Arizona, onde pode também se dedicar à natação e seguir o treinamento com Bowman. Leon Marchand, da França, comemora vitória em Fukuoka, durante o canpeonato mundial de natação AFP - YUICHI YAMAZAKI "Ele se diverte nadando" "Ele está mostrando ao mundo da natação a que veio. Estamos orgulhosos dele e felizes que emende uma prova atrás da outra, sinta prazer nisso e nos traga medalhas", disse Julien Issoulié, diretor técnico nacional da Federação Francesa de Natação, à RFI. "O que é extraordinário é que ele consegue manter seu título e melhorar seu tempo, o que mostra que progrediu. Seu desempenho mostra também seu domínio da competição", observa. Para o representante da Federação Francesa de Natação, apesar da pressão, Léon Marchand gerencia a situação de maneira "leve", o que o ajuda a bater cada vez mais recordes "e a superar seus limites." Julien Issoulié insiste no prazer de Léon em nadar, o que é, para ele, a razão de seu sucesso."Ele aproveita não somente durante as competições, mas durante o ano todo nos treinamentos, buscando a excelência no esporte. As competições mostram isso. Mas Léon é alguém que, antes de tudo, se diverte nadando, para fazer bem a ele mesmo. Essa é a chave do seu sucesso" avalia. O membro da Federação francesa, no entanto, evita fazer prognósticos sobre o desempenho da jovem promessa em Paris 2024. "Vamos deixá-lo evoluir tranquilamente, e a Olímpiada será o que será." (RFI e AFP)