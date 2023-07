Paris se inspira na Rio-2016 e quer fazer Jogos Olímpicos "mágicos"

Paris tem lindos cenários para as competições olímpicas. É isso que o Comitê Organizador quer colocar em evidência na edição de 2024 do maior evento esportivo do mundo. Porém, quando o assunto é alegria, os franceses vão buscar inspiração no Brasil.

Nesta foto, o ex-atleta jamaicano Usain Bolt participa de uma cerimônia para a apresentação da tocha olímpica, na terça-feira, 25 de julho de 2023 em Paris. Envolver os franceses no clima dos Jogos é um dos desafios do Comitê Organizador, a um ano da cerimônia de abertura.

Maria Paula Carvalho, da RFI

É o que contou à RFI Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Paris 2024, em entrevista durante a cerimônia de contagem regressiva a um ano do evento, nessa quarta-feira (26). O tricampeão olímpico de canoagem esteve no Rio de Janeiro, oito anos atrás. "Foi muito interessante para nós participarmos dos Jogos Rio 2016 porque é um país que ama o esporte, que tem uma cultura esportiva forte e havia esse ambiente de festa permanente", lembra o executivo.

À época dos Jogos do Rio, Estanguet era vice-presidente da Comissão dos atletas do COI, cargo que ocupou até 2018. E diz ter guardado só boas lembranças dos Jogos cariocas. "Foi muito encorajador para nós, para podermos nos inspirar nessa energia. É o que queremos fazer em Paris, que seja uma grande festa no nosso país", diz.

Tony Estanguet, ex-atleta olímpico e presidente do Comitê Organizador dos Jogos Paris-2024. Em Saint-Denis, em 26 de julho de 2023. © RFI Maria Paula Carvalho

Ainda que esses sejam os planos do Comitê Organizador, "o espírito dos franceses não é de festa’, afirma a imprensa francesa, a um ano do evento. De acordo com o jornal Libération de quarta-feira (26), diante de todos os incidentes que a França enfrentou nos últimos tempos - protestos contra a reforma da Previdência, contra o assassinato de um adolescente por um policial, insatisfação com o governo - "o espírito dos franceses não é de festa".

Entre os principais desafios do projeto olímpico comandado por Estanguet está envolver a população, além dos milhares de visitantes. E para isso, o plano passa por transformar pontos turísticos e monumentos históricos em locais de competição. Esse é o diferencial desses Jogos, numa cidade única e que desperta curiosidade do mundo inteiro.

"É mágico imaginar os Jogos em Paris. Esta união com o patrimônio histórico, o Castelo de Versailhes, o Museu do Louvre, o Grand Palais, os Inválidos, a praça da Concórdia e ver eles se transformarem em terreno esportivo para receber os maiores atletas do planeta", observa o presidente do Comitê Organizador Paris 2024. "É essa a marca dos Jogos de Paris: esse encontro para emocionar, colocar os atletas num cenário icônico, o mais bonito possível e espetacular, promovendo um show para os espectadores que poderão ver Paris de vários ângulos, desde a cerimônia de abertura, até o fim das competições", explica, acrescentando que "essa cidade é um museu a céu aberto".

Fotomontagem dos locais onde aconterecerão os Jogos Olímpicos de Paris 2024 © Pierre René Worms/RFI

Arquitetura única e monumentos entram em cena

Definida por muitos como a cidade mais bonita do mundo, Paris estará no centro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem, já que muitas provas vão acontecer em locais emblemáticos.

O Grand Palais, por exemplo, é uma joia arquitetônica erguida para a Exposição Universal de 1900. Há mais de um século, a cúpula transparente dessa construção histórica chama atenção para o prédio que funciona como museu, palco para shows de música e, de vez em quando, competições esportivas. Em 2024, o Grand Palais sediará os eventos de esgrima e taekwondo.

Ao escolher endereços nobres para as competições, Paris busca garantir um espetáculo grandioso para os atletas, para a plateia que vai assistir ao vivo, mas também para os milhões de espectadores que verão essas imagens em todo o mundo.

A Praça da Concórdia é o elo entre a famosa avenida Champs-Élysées e o Jardim das Tulherias, sendo reconhecida especialmente por abrigar o obelisco egípcio de Luxor, instalado lá desde 1836. O local sediará as provas de esportes urbanos, como o Ciclismo BMX Freestyle, Skate, Breaking e Basquete 3X3.

A Ponte Alexandre III atravessa o rio Sena e é considerada uma das mais ornamentadas e belas de Paris. Com os seus postes de iluminação exuberantes em estilo art nouveau, ninfas e cavalos alados, a ponte que faz homenagem ao czar Alexandre III foi construída entre 1896 e 1900 e é classificada como um monumento histórico francês. O local vai sediar as competições de ciclismo de estrada, triatlo e a maratona de natação.

Localizado entre a Torre Eiffel e a Escola Militar, o Campo de Marte é um dos locais públicos de área verde mais conhecidos do mundo. Esse gramado, que já foi usado como local de marchas e exercícios militares pelas forças francesas, receberá diversos eventos Olímpicos no ano que vem.

Já a Arena do Campo de Marte é uma estrutura temporária de dez mil metros quadrados, localizada em frente à Escola Militar. Ela será palco das competições de judô e luta, enquanto os atletas do vôlei de praia terão uma das melhores vistas dos Jogos durante as partidas: ao ar livre, ao lado da Torre Eiffel.

A Esplanada dos Inválidos é uma grande área aberta, toda em grama, no lado norte do Palácio dos Inválidos, um complexo de edifícios ligado à história militar da França. O conjunto foi construído durante o reinado de Luis XIV, em 1687, com a função original de ser um hospital e uma casa de repouso para veteranos de guerra. Hoje, abriga o museu do Exército e guarda o túmulo de Napoleão Bonaparte.

Em 2024, a Esplanada dos Inválidos será palco das provas de tiro com arco e arco paralímpico. Sua localização, no coração de Paris, tendo o imponente edifício militar ao fundo, promete ser uma experiência única para atletas e espectadores. Também é nos Inválidos que vai terminar a maratona dos Jogos Paris 2024.

O Palácio de Versalhes, que foi residência do rei Sol, também vai brilhar nos Jogos Paris-2024. O castelo que abrigou a corte do rei Luís XIV e foi o epicentro da realeza até a Revolução Francesa, irá reluzir nesse grande evento esportivo. Uma arena outdoor temporária será erguida bem no meio dos jardins de Versalhes, para sediar as competições de adestramento, concurso completo de equitação e saltos, assim como os eventos de pentatlo moderno. Um cenário digno de receber os melhores esportistas do mundo.

