Copa do Mundo Feminina: França se recupera com vitória sobre o Brasil e cresce na competição

Com a capitã Wendie Renard livre, apesar de sua condição física reduzida, as Bleues – como são conhecidas na França as jogadoras da equipe nacional – garantiram sua primeira vitória na Copa do Mundo ao derrotar o Brasil (2 a 1), em Brisbane, numa disputa memorável com ares de final. Falha na marcação individual da capitã deixou Renard tranquila para desempatar quase no fim da partida, um erro que pode custar caro para as brasileiras, que perderam a liderança do Grupo F.

Publicidade Leia mais

Havia dúvidas na seleção francesa após o empate na primeira partida contra a Jamaica (0-0), a incerteza sobre o estado da panturrilha de Renard e os cantos de incentivo da torcida brasileira nas arquibancadas. Mas a França venceu todas as hesitações no Estádio de Brisbane neste sábado (29), graças à cabeçada furiosa da capitã Renard aos 38 minutos do segundo tempo, após escanteio cobrado por Selma Bacha.

Incerta até os momentos finais da partida devido à recalcitrância de um músculo da panturrilha, a zagueira pôde liberar todas as emoções que havia enterrado dentro de si nesta semana: ela foi a salvadora das Bleues.

Abalada pela garra da seleção brasileira e pela atmosfera hostil criada por 49.000 espectadores, a equipe de Hervé Renard respondeu com uma intensidade inabalável que a permitiu liderar o Grupo F, um ponto à frente das brasileiras.

A temida Alemanha

Antes da terceira partida contra o modesto Panamá, em Sydney, na próxima quarta-feira, essa vitória já tem cheiro de classificação das francesas para as oitavas de final.

As jogadoras abriram a porta para o primeiro lugar do grupo, o que é crucial para o seu futuro, se não quiserem enfrentar a Alemanha nas oitavas de final, um embate temido. Se não houver vitória jamaicana nos próximos dois jogos das Reggae Girlz, uma vitória das francesas contra as panamenhas garante o primeiro lugar das Bleues no grupo.

A França, tão insípida, tensa e até preocupante em seu primeiro jogo, produziu o oposto para essa emblemática disputa contra o Brasil nesta grande arena do futebol internacional. O "jogo bonito" do Brasil foi dominado com autoridade, especialmente no primeiro tempo, mesmo que isso significasse chegar perto de um pênalti em alguns dos duelos.

Mas talvez fosse esse tipo de agressividade que o técnico Hervé Renard queria ver em campo, já que ele havia pedido às suas jogadoras no dia anterior que "se libertassem" e "vivessem intensamente" esta Copa do Mundo na Oceania.

Cabeçada decisiva de Sommer

As francesas pareciam ter ouvido o apelo de seu técnico, pois pareciam transfiguradas desde o início da partida contra o Brasil. Após 15 minutos de domínio claro de bola, Eugénie Le Sommer concluiu de cabeçada uma excelente jogada coletiva, iniciada por Sakina Karchaoui na esquerda e Kadidiatou Diani. Foi o 90º gol internacional da jogadora, que já marcou nas últimas três Copas do Mundo.

As brasileiras voltaram ao jogo no segundo tempo, e Debinha finalmente converteu uma bola que caiu em seus pés (58'). E quando a pressão do Brasil estava no auge, e as Bleues pareciam prontas para conceder o empate, a capitã Renard surgiu em velocidade, num vacilo da zaga brasileira, para marcar seu 35º gol pela seleção francesa e o quinto em Copas do Mundo.

O Brasil nunca venceu a França em seus 11 confrontos anteriores, incluindo as oitavas de final na edição anterior do torneio (2 a 1 após a prorrogação). Nem o fenômeno Ary Borges, depois de marcar três gols na primeira partida, nem a "rainha" Marta, que entrou no segundo tempo, conseguiram alcançar o sucesso com que sonhavam. As Bleues, por outro lado, estão sonhando novamente.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro