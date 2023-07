Futebol: PSG poderia aceitar oferta bilionária de clube saudita por Mbappé

Em plena temporada de mercato, o grande business do futebol internacional, o clube saudita Al-Hilal teria oferecido a bagatela de € 300 milhões, cerca de R$ 1,5 bi pelo passe de Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain, o PSG. Se o atacante francês deixa ou não o Parque dos Príncipes ainda é um mistério, mas as coisas devem estar ruins no clube se um ex-técnico, demitido sem cerimônia, diz que espera que as dificuldades do clube com Mbappé possam ser resolvidas de forma "amigável".

Por Paul Myers, da RFI.

"De minha parte, não tenho nada a dizer, apenas palavras para apoiá-los", disse Mauricio Pochettino, que deixou o PSG em julho de 2022 após 18 meses no comando. "Espero que eles encontrem uma solução que satisfaça ambos os lados. É um clube que eu amo porque fui jogador, capitão e técnico lá. Com Kylian criamos um relacionamento muito bom, espero que eles encontrem a melhor solução para os dois lados."

Pochettino pode ser generoso. O argentino é o líder do Chelsea, time da primeira divisão inglesa. Ele ficou sem clube por um ano após uma demissão um tanto brutal em julho de 2022. Seu crime? Não ter trazido o troféu da Liga dos Campeões para os chefes do PSG, sedentos de glória.

Eliminatórias do campeonato europeu

O técnico de 51 anos pode olhar do oeste de Londres, onde agora trabalha, com curiosidade para o conflito interno que envolve os campeões franceses. Mbappé foi retirado da turnê de pré-temporada do PSG no Japão e na Coreia do Sul como parte da disputa sobre sua relutância em assinar uma extensão de contrato com o clube.

Pouco antes das eliminatórias da França para o campeonato europeu, em junho, soube-se que Mbappé havia dito ao PSG que não queria permanecer no clube após o final da temporada 2023/24, e que preferia ficar livre quando seu contrato expirasse.

Os chefes do PSG e seus analistas financeiros suspeitam que o Real Madrid, admirador de longa data de Mbappé, esteja esperando nos bastidores para contratar o francês.

O PSG aumentou a aposta e disse que queria que Mbappé assinasse um novo contrato e que, se ele não o fizesse, tentaria vendê-lo em vez de aceitar sua saída no final do contrato, quando não receberia nenhum dinheiro.

E voilà, chegou uma oferta de € 300 milhões do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Conversas com o Al-Hilal

O PSG, que conquistou o recorde de 11º título da primeira divisão francesa na última temporada, disse que o Al-Hilal poderia conversar com Mbappé. Mas ele rejeitou as propostas para jogar na divisão profissional por um salário mensal estimado em € 52 milhões.

Essa recusa significa essencialmente que Mbappé continuará no clube ao qual se juntou em 2017, a menos que algum clube apresente uma oferta considerada aceitável para ambos os lados.

É uma pena que o novo técnico do PSG, Luis Enrique, esteja em um estado precário - e não no sentido financeiro. O espanhol de 53 anos pode ter que enfrentar a perspectiva de ter um dos melhores atacantes do mundo indisponível porque os chefões do clube querem mantê-lo afastado, enquanto se orgulham de um imbróglio criado por eles mesmos.

Cinco vezes "Chuteira de Ouro"

Perder Mbappé seria um golpe duro para a hierarquia de um clube que quer projetar sua grandeza crescente e sua preeminência nacional.

No final da temporada 2022/23, Mbappé foi aclamado o melhor jogador daprimeira divisão por seus colegas do sindicato dos jogadores franceses - UNFP - por uma quarta temporada consecutiva sem precedentes. Ele também conquistou a "Chuteira de Ouro" da Liga 1 pela quinta temporada consecutiva.

O Real Madrid tem sido fortemente ligado a Mbappé desde o início da temporada 2021/22. Mbappé fez poucos amigos naquela campanha ao não esclarecer suas intenções quanto à sua saída para os gigantes espanhóis, no final daquela temporada. Ele optou por permanecer no PSG em meio a muito barulho e fanfarra dos executivos.

No entanto, apesar de sua presença na última temporada e das habilidades deslumbrantes de Lionel Messi e Neymar, a troika não conseguiu levar o PSG ao triunfo na Liga dos Campeões.

Mbappé na Europa?

O Al-Hilal tentou contratar Messi quando ele decidiu deixar o PSG, mas o ex-craque do Barcelona optou por se mudar para os Estados Unidos e para o Inter Miami, time da Major League Soccer.

Estrelas como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema assinaram contrato para atuar na primeira divisão saudita. Nos últimos meses, eles se juntaram a uma variedade impressionante de talentos, incluindo N'Golo Kanté e Kalidou Koulibaly, do Chelsea, além de Seko Fofano, do Lens.

Roberto Firmino, do Liverpool, e Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, estão entre os outros grandes nomes que devem ir para a Arábia Saudita.

Uma tentativa lógica, portanto, de atrair Mbappé. Igualmente sensato é o fato de Mbappé dizer que prefere ficar na Europa.

E talvez o verão de 2023 no hemisfério norte mostre aos chefões do PSG, retrospectivamente, a insensatez de o segurar. Se eles tivessem aceitado as ofertas do Real Madrid de outrora, desejado o melhor para Mbappé, poderiam ter continuado a construir seu projeto com outros jogadores.

Fracasso marcante

"Um dos fracassos mais marcantes do PSG foi não ter conseguido explorar o mercado local ao qual tem acesso", disse Jonathan Wilson, editor da revista de futebol The Blizzard.

"Os subúrbios ao redor de Paris - juntamente com o sul de Londres - são um dos maiores focos de talentos do futebol.

"E, no entanto, quantos parisienses fazem parte da equipe do PSG junto com Mbappé - que eles compraram por € 160 milhões do Mônaco? Ele deixou que o interesse do Real Madrid se desenvolvesse e usou isso para conseguir mais dinheiro. Não sei se vou depositar minhas esperanças nele", diz.

"Acho que é muito mais uma questão de obter um espírito coletivo, que é algo que o PSG nunca teve, e fazer com que não se trate tanto de celebridades, mas sim de como fazer com que essa equipe jogue futebol de alto nível e vença partidas na competição que importa."

Um empate com o Al-Nassr e uma derrota para o Cerezo Osaka até agora, na turnê de pré-temporada na Coreia do Sul e no Japão, podem ocupar as mentes dos executivos do PSG, que estão pensando em um futuro muito próximo ou distante, sem o atacante.

