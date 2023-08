Subúrbio de Paris recebe 1º complexo esportivo inclusivo da França graças aos JO

A um ano do início da Olimpíada de Paris de 2024, seu impacto já começa a ser sentido no subúrbio de Bobigny, onde um complexo esportivo especialmente adaptado promete trazer oportunidades para atletas com e sem deficiência em uma das áreas mais pobres da França.

projeção arquitetural do complexo esportivo Prisme em Bobigny. Usado para treinamento durante as Olimpíadas de Paris de 2024, ele será aberto ao público em setembro de 2024. © Seine-Saint-Denis Tourisme

Publicidade Leia mais Cerca de 95% dos locais da Olimpíada de Paris de 2024 já existem, mas entre os poucos novos locais que estão sendo construídos ocupa lugar de destaque o "Le Prisme" - o primeiro complexo esportivo da França totalmente adaptado para pessoas com deficiência. Ele será inaugurado em setembro de 2024, depois das Paralimpíadas, mas, por enquanto, ainda é um canteiro de obras. Por trás dos guindastes, andaimes e blocos de concreto, há grandes ambições de levar instalações esportivas de alto nível a todos, sejam deficientes físicos ou não. Além de instalações para rúgbi, futebol, basquete em cadeira de rodas, tênis de mesa, arco e flecha, esgrima e dança, o local também abrigará um centro dedicado a esportes paralímpicos sobre cadeiras de rodas. Distribuído em três andares, o complexo de 13.000 metros quadrados e que custou € 55 milhões possui uma rampa em espiral para facilitar o acesso de usuários de cadeira de rodas. Valorização de região popular nos arredores de Paris Le Prisme está sendo construído em Bobigny, um subúrbio de Paris, no departamento mais pobre da França, Seine-Saint-Denis. Com falta de infraestrutura e rede de transporte precária, a cidade tem muitos desafios, e atender às necessidades das pessoas com deficiência não era uma prioridade. Mas isso deve mudar quando o Le Prisme for aberto ao público em geral em setembro de 2024, após as Paralimpíadas. França se prepara para os serviços para pessoas com deficiência antes dos Jogos "Quando você entra na grande sala de treinamento, é mágico", diz Fabien Paillard, presidente regional de esportes adaptados e funcionário do comitê olímpico de Seine-Saint-Denis. "Está tomando forma. Nossos atletas estão esperando por essas infraestruturas há muito tempo", disse à reportagem da RFI. "Em Seine-Saint-Denis, temos um grande número de jovens que precisam desses locais para treinar". Projeto inovador Todos os equipamentos e instalações serão acessíveis a pessoas com deficiência: a sala de armas, um dojo, um salão poliesportivo com arquibancadas, uma parede de escalada de 18,9 metros de altura. Sinalizações em braile e modelagem em 3D garantirão que os deficientes visuais possam fazer uso total das instalações, enquanto pequenos espaços silenciosos estarão disponíveis para o descanso de indivíduos com distúrbios cognitivos. Uma sala de balneoterapia estará localizada ao lado de áreas médicas que oferecem fisioterapia ou terapia ocupacional, associando esporte e saúde. "É uma verdadeira joia", diz Stephane Troussel, chefe do conselho local em Seine-Saint-Denis. Ele descreve Le Prisme como um "carro-chefe de toda a estratégia paralímpica durante e após os Jogos". "Legado" Em 1º de abril de 2024, o complexo esportivo abrirá suas portas para os atletas que treinarão para a Paralimpíada de Paris, principalmente as equipes de handebol. No entanto, nenhuma das competições paralímpicas, que acontecerão entre 28 de agosto a 8 de setembro, será realizada no local. "Estamos um pouco desapontados", disse Paillard, "mas o que mais precisamos no local é o pós-2024. [O Le Prisme] é um legado." (Com informações recolhidas por Alison Hird, da RFI)

