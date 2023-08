Dirigida por técnico francês, Marrocos enfrenta França pelas oitavas de final do Mundial Feminino

França e Marrocos se enfrentam nesta terça-feira (8), às 8h da manhã pelo horário de Brasília. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina e será disputada no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.

Seis meses depois da epopeia da seleção masculina no Catar, quando o time foi derrotado pela França na semifinal, os torcedores marroquinos se preparam para viver um remake, mas desta vez no futebol feminino. Para surpresa de todos, as marroquinas garantiram a passagem às oitavas de final ao vencer a Colômbia (1-0).

“Estávamos esperando jogar contra Alemanha ou na Colômbia, mas o Marrocos decidiu o contrário”, admitiu a atacante da seleção francesa, Eugénie Le Sommer. “Há times que dão 100% ou até 200% e conseguem resultados inesperados. Essa é a beleza do futebol", completou.

A França entra como favorita no estádio de Adelaide, o menor do Mundial, com menos de 14 mil lugares. “Temos muito mais experiência do que o Marrocos nas grandes competições. Cabe a nós aproveitarmos isso. Assumimos a nossa condição de favoritas, mas sabemos que, no futebol, isso não significa nada", completou Le Sommer.

Já do lado das marroquinas, a seleção tem a particularidade de ser dirigida por um técnico francês, Reynald Pedros. Ao ser questionado sobre o duelo contra as compatriotas, ele garantiu que não terá "nenhum remorso e escrúpulo de derrotar" e eliminar as rivais.

A seleção da França está invicta até aqui. Já o Marrocos possui uma derrota e duas vitórias em três jogos no torneio.

Britânicas, as outras favoritas, avançam

A Inglaterra, campeã da Europa, venceu da Nigéria nos pênaltis. As britânicas tiveram dificuldade para criar oportunidades de gols. Já a Nigéria apresentou falta de pontaria em momentos decisivos. Depois de um jogo sem gols no tempo regulamentar (0 a 0), as favoritas do torneio se classificaram com um placar final de (4-2) sobre as nigerianas, seguindo para a próxima fase.

Diante de 76 mil espectadores, as australianas também conquistaram, nesta segunda-feira, a vaga nas quartas de final da competição, ao vencerem as dinamarquesas por 2 a 0. As donas da casa, que reuniram um dos maiores públicos do torneio até agora, vão enfrentar as vencedoras da partida entre França e Marrocos. Esta é a quarta vez que as australianas chegam às quartas de final na Copa do Mundo Feminina de Futebol.

