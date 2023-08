França goleia Marrocos e se impõe como uma das favoritas na Copa do Mundo Feminina

Apenas 23 minutos. Esse foi o tempo necessário para o time das Bleues, como são chamadas as jogadoras da equipe nacional de futebol na França, se imporem sobre as marroquinas, vencendo as "Leoas" por 4 a 0 nas oitavas de final nesta terça-feira (8). A França enfrenta a Austrália nas quartas de final em Brisbane, no próximo sábado (12), na disputa por uma vaga na final desta já emblemática Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A experiência se impôs no gramado nesta terça-feira. As francesas dominaram amplamente o jogo para garantir sua vaga nas quartas de final contra a Austrália, da estrela Sam Kerr, pronta para defender a seleção nacional. A equipe feminina da França enfrentou as "Leoas do Atlas" em Adelaide, no Hindmarsch Stadium, o menor local do torneio, com menos de 14 mil lugares, quase todos ocupados nesta Copa do Mundo, que parece se consolidar como decisiva para o futebol feminino profissional.

Dobradinha de gols de Eugénie Le Sommer

A França de Wendie Renard e Kadidiatou Diani, 5ª colocada no ranking mundial, não podia se dar ao luxo de cometer um deslize contra o Marrocos, a equipe das oitavas de final com a classificação mais baixa (72ª).

E, desde o início, as jogadoras francesas fizeram com que o Marrocos corresse atrás da bola, incapazes de fazer seu jogo funcionar. As "Leoas" esperavam aproveitar a boa fase, que as levou a se recuperar da derrota por 6 a 0 na estreia contra a Alemanha. Só que o cansaço e os riscos pareciam estar afetando as jogadoras em sua primeira Copa do Mundo.

Kadidiatou Diani, Kenza Dali e Eugénie Le Sommer marcaram os três primeiros gols da França em menos de 30 minutos. Isso deixou as marroquinas em um estado de incerteza, dada a eficiência da linha de ataque da França.

Durante o primeiro tempo, as marroquinas não tiveram nenhuma chance de chute para o gol. No segundo tempo, elas finalmente conseguiram entrar na área francesa, mas as jogadoras do técnico Hervé Renard não tiveram problemas em reverter, e Eugénie Le Sommer marcou pela segunda vez.

Enquanto a Alemanha, o Canadá e os Estados Unidos foram eliminados nesta Copa do Mundo, a França continua com sua boa fase. Depois de um preocupante empate em 0 a 0 com a Jamaica, antes de enfrentar o Brasil (2 a 1), as francesas terminaram a fase de grupos com uma vitória abrangente de 6 a 3 sobre o Panamá.

Le Sommer e suas companheiras de equipe conseguiram uma vitória confortável sobre o Marrocos para garantir sua vaga nas quartas de final. "Sabemos o que temos de fazer. Temos o que é preciso para chegar às semifinais, mesmo que seja difícil", comentou o técnico das "Bleues" depois do apito final.

Erros

"Não estou desapontado, porque quando você joga a primeira rodada das oitavas de final da Copa do Mundo, você sabe que será difícil. Sabíamos que a França tinha muito mais experiência. A única maneira de fazê-las duvidar de nós era sermos agressivas, mas não conseguimos fazer isso. Tomamos o primeiro gol e cometemos alguns erros grosseiros. Isso é imperdoável", avaliou Reynald Pedros, técnico do Marrocos

"Vimos a diferença entre uma equipe classificada em 5º lugar no mundo e acostumada a competições importantes e uma equipe que criou uma sensação ao chegar às oitavas de final. Estou muito feliz com nosso desempenho e desejo boa sorte à equipe francesa. Espero que elas se tornem campeães mundiais", reagiu.

"Para o Marrocos, tem sido uma aventura excepcional. Estamos juntos desde 12 de junho. Há muitas coisas das quais podemos nos orgulhar hoje. É inimaginável. É mais do que fantástico. Não podemos esquecer que estávamos apenas começando a formar esta equipe há três anos. Precisamos aproveitar o que vivenciamos nesta Copa do Mundo", concluiu Pedros.

